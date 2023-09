Vox pide a Santamaría el "cumplimiento íntegro" de medidas contempladas en su consejería

Ep.

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha reclamado al consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta, Guillermo Santamaría, el "cumplimento íntegro" de las medidas contempladas en su departamento dentro del acuerdo de gobernabilidad en la comunidad.

Entre esas medidas, ha citado la implantación de la cuota cero para autónomos que no tengan rendimientos superiores al "sueldo mínimo"; así como un plan especial de protección del turismo que "fijaría población en las zonas rurales y además sería muy beneficioso para complementar en muchos casos la economía de las zonas rurales a través de la agricultura".

"El grupo parlamentario ante la comisión vamos a pedirle al consejero que cumpla de manera íntegra en tiempo y forma el acuerdo que suscribieron Vox y PP para la sostenibilidad del Gobierno de Extremadura", ha espetado Fernández Calle en declaraciones a los medios antes de que Guillermo Santamaría compareciese este miércoles en la Asamblea para informar sobre líneas generales de actuación de su departamento.

"Ahí están los 60 puntos... en este caso le pediremos al consejero que cumpla los del apartado de Economía, Empleo, etcétera", ha señalado el diputado de Vox, quien también ha pedido al consejero de Economía que "no haga caso a los cantos de sirena y a todo lo que van a verter los grupos de la oposición contra ese tipo de acuerdos (de gobernabilidad en Extremadura) y esas políticas porque son los que nos han llevado a la cola de la cola del paro".

Finalmente, preguntado la posible pérdida de fondos europeos en la región a finales de este año por falta de ejecución de los mismos durante la gestión del anterior Gobierno regional del PSOE, el portavoz de Vox ha indicado que su grupo intentará que no se pierda dinero.

"Intentaremos que no sea así (que no se pierda dinero)... Si hay algún mecanismo para que no sea así intentaremos que no sea, y si es así (si se pierden finalmente fondos por falta de ejecución) desde luego estaremos pendientes de por qué se han perdido esos fondos", ha declarado.