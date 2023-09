Extremadura registra hasta septiembre 948 accidentes con víctimas, 52 de ellas fallecidas

Entre los meses de enero y septiembre de 2023, se han producido en Extremadura un total de 948 accidentes con víctimas (652 en la provincia de Badajoz y 296 en Cáceres), de las cuales, 52 fallecieron (33 en Badajoz y 19 en Cáceres), 135 resultaron heridas graves (83 en la provincia de Badajoz y 52 en la de Cáceres) y 1.117 heridas leves (759 en Badajoz y 358 en Cáceres).

Así lo ha destacado este viernes el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a los directores provinciales de la DGT en Badajoz y Cáceres, Pedro Ignacio Martínez y Cristina Redondo, respectivamente, para ofrecer el balance de siniestralidad en las carreteras de la región relativo a este año y su comparativa con 2022.

De este modo, y antes de incidir en las cifras en sí, el responsable ha querido lanzar una llamada de atención a los conductores ante el notable aumento de la mortalidad en carreteras. Y es que, según sus palabras, comparando estos datos con los mismos meses del año anterior, se aprecia un descenso de la siniestralidad de más del 6 por ciento en ambas provincias.

También descendieron los heridos leves un 11 por ciento, sin embargo, no ocurrió lo mismo con los heridos de gravedad, que subieron un 15,38 por ciento y de las víctimas mortales que aumentaron un cien por cien pasando de 26 fallecidos en 2022 a 52 en 2023.

Especialmente significativo fue ese aumento en la provincia de Badajoz donde creció un 135,7 por ciento con 33 víctimas mortales en 2023 y 14 en 2022. En la provincia de Cáceres pasaron de 12 en 2022 a 19 en 2023, más de 50 por ciento superior.

MÁS VÍCTIMAS EN VÍAS INTERURBANAS

A su vez, en 2023, del total de los accidentes producidos 536 tuvieron lugar en vías urbanas y 412 en vías interurbanas. Cabe destacar que los accidentes con resultado de heridos leves se producen más en vías urbanas, mientras que los accidentes con resultado de muerte o heridos de gravedad se producen más en carretera, algo que guarda relación sin duda también con las causas de los mismos.

En este sentido, según los datos ofrecidos por las direcciones provinciales, las salidas de vía son los tipos de accidentes más frecuentes en la región, seguidos de los accidentes por colisión fronto-lateral, los atropellos a personas y las colisiones por alcance, entre otros.

Por otro lado, en lo que a infracciones se refiere, las más comunes estuvieron relacionadas con no respetar la prioridad; no mantener el intervalo de seguridad; invadir el sentido contrario de la calzada; no respetar las señales de STOP; adelantamientos; circular en sentido contrario o lugares prohibidos, no respetar pasos para peatones y otros, tal y como informa la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Las principales causas fueron las distracciones al volante, tanto en 2022 como en 2023, seguidas de las infracciones por velocidad y los positivos por alcohol y drogas. Concretamente, en 2023 fue la causa de 168 siniestros, siendo el 47 por ciento de la globalidad de las causas.

DE JULIO A SEPTIEMBRE

Centrándose en este verano, durante los meses de julio y agosto, así como en lo que va de septiembre se han registrado un total de 208 accidentes con víctimas (135 en la provincia de Badajoz y 73 en la de Cáceres), de las que 17 fallecieron (7 en Badajoz y 10 en la de Cáceres), 39 resultaron heridas de gravedad (15 en la provincia de Badajoz y 24 en la de Cáceres) y 223 heridas leves (164 en Badajoz y 59 en la de Cáceres).

Las infracciones más comunes en verano son las mismas y por el mismo orden que las del resto del año, destacando la distracción como principal, siendo la causa del 49 por ciento del total de accidentes.

Por ello, ante estas cifras y datos, el delegado del Gobierno, así como los directores provinciales de Tráfico, se han mostrado "seriamente preocupados", por lo que han hecho una llamada conjunta "a la prudencia" y "atención al volante" para no tener que lamentar las pérdidas de vida o secuelas irreparables y dramas consiguientes.

"En el año 2023 estamos teniendo menos accidentes que en el pasado año pero dichos accidentes revisten mayor gravedad y han originado un número considerable mayor de muertes", ha recordado Mendoza.

A este respecto, el responsable ha añadido que "según los análisis que hacen los expertos, la mayoría de estos accidentes se podían haber evitado aplicando prudencia y sensatez en la conducción".

"Le pido que nos ayuden a concienciar a los conductores para que extremen la precaución durante la conducción. Estamos hablando de vidas humanas, de familias truncadas y de trágicas consecuencias", ha sentenciado.