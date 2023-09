La Junta espera tener aprobados en enero-febrero o incluso "antes" los PGEx 2024

Ep.



La Junta de Extremadura espera tener aprobados en el próximo mes de enero o febrero, "si no es antes", los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2024, que van a "priorizar" el gasto en Sanidad, en Educación y en los servicios sociales y que, además, por primera vez contemplarán el "impacto territorial" de cada una de sus medidas.



De este modo, los PGEx 2024 repetirán el modelo de los Presupuestos Generales del Estado en el que "cuando se confeccionan los presupuestos se ve en la parte de inversión territorializada a qué territorios va cada partida", según ha explicado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.



En declaraciones a los medios antes de comparecer a petición propia en la Asamblea este viernes para informar sobre las líneas generales de su departamento, Manzano ha añadido al respecto que las cuentas autonómicas del próximo ejercicio incluirán una memoria que recogerá "el impacto de la inversión en cada uno de los municipios".



"Nosotros tenemos un compromiso con todos los municipios, con esos 388 municipios que la conforman, con todos los extremeños que residen ahí, y van a poder contemplar en una memoria que va a acompañar a esos presupuestos (regionales de 2024) cuál es el impacto de esa inversión en cada uno de los municipios", ha explicado.



Así, los PGEx 2024 van a hacer "especial hincapié" en el gasto social, en la atención a las personas que lo necesitan y "por supuesto" en los servicios fundamentales.



En cuanto al calendario para la tramitación de las cuentas extremeñas del próximo ejercicio, la consejera ha mostrado su deseo de que "ojalá" puedan estar aprobadas antes de finales de este año y, tras incidir en que así lo van a "intentar" desde la Junta, ha avanzado que todas las consejerías cuentan ya con la "orden" de agilizar su configuración "lo máximo posible".



"Estamos corriendo... pero la orden de aprobación de los presupuestos ha sido ya publicada. Hemos dado orden a todas las consejerías para que lo agilicemos lo máximo posible, y les garantizo que tendremos unos magníficos presupuestos en plazo y cuanto antes", ha espetado Elena Manzano, quien ha recordado que en todo caso el Gobierno regional de María Guardiola cumple hoy únicamente 57 días en el poder.



Sobre si los PGEx 2024 estarán aprobados antes de final de año, ha dicho: "Ojalá podamos, vamos a intentarlo. Trabajo duro cada día más de 24 horas no nos falta. Vamos a esforzarnos, esto lleva un procedimiento, hay unos tiempos pero por nuestra parte en estos 57 días no hemos hecho otra cosa más que trabajar, y con los Presupuestos así será".



"Es una cuestión para nosotros crucial, muy rigurosa, en la que dedicaremos todo el tiempo y seguro que se cumplirán y como ha pasado en otros años en enero o febrero tendremos esos presupuestos seguro, si no es antes... lo intentaremos", ha incidido.