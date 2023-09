El alcalde de Cáceres pide a Guardiola que impulse los proyectos pendientes en la ciudad

Ep.



El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha pedido a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que impulse los proyectos pendientes en la ciudad como la segunda fase del Hospital Universitario, la construcción de un aeródromo o la reforma integral del Hospital Virgen de la Montaña para convertirlo en un centro con fines educativos y culturales.



Mateos y Guardiola han mantenido este pasado martes una primera reunión protocolaria entre ambos representantes institucionales en la que el regidor cacereño le ha planteado a la jefa del Ejecutivo regional las prioridades de la ciudad para conseguir un desarrollo socioeconómico en los próximos años.



A partir de ahora, el equipo de Gobierno cacereño se sentará "con todos y cada uno de los responsables de las diferentes consejerías para abordar proyectos importantes para la ciudad", ha explicado Mateos este miércoles en declaraciones a los medios antes de participar en el XV Encuentro Regional de Estudiantes de Extremadura, de la Fundación Secretariado Gitano.



"Hemos abordado proyectos que hay en marcha y que son fundamentales para el desarrollo de esta ciudad y que venimos arrastrando durante muchísimos años", ha recalcado Mateos, que ha añadido que para que la ciudad siga creciendo se necesitan infraestructuras que propicien el desarrollo turístico y empresarial.



Para ello, Mateos cree que "hay cuestiones que no se pueden demorar más" ya que se arrastran de legislaturas pasadas como la conclusión del nuevo hospital o la construcción de un aeródromo, que el alcalde cacereño ve necesarias para conseguir ese desarrollo económico en la ciudad.



"Yo le he pedido que las cuestiones que venían abiertas de legislaturas anteriores se le dé prioridad y se le dé celeridad" porque "son importantes para la ciudad de Cáceres", ha apuntado Mateos, que ha insistido en que se le dé "celeridad y rapidez a las actuaciones que están pendientes".



En cuanto al aeródromo, un proyecto estancado desde hace años, Mateos insiste en que "es una infraestructura fundamental" y "Cáceres tiene que contar con un aeródromo desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista empresarial".



"Si queremos crecer turísticamente necesitamos que la gente pueda venir en avión y no solo desde el punto de vista turístico, sino que si queremos atraer inversión, si queremos que Cáceres sea un referente empresarial, es una infraestructura fundamental", ha subrayado.



Por ello, también ha hablado con el director general de Sostenibilidad para abordar el expediente e informe en qué situación se encuentra, "para, de una vez por todas, se desbloquee y Cáceres pueda contar con esa infraestructura", ha zanjado.



A la pregunta de si estos proyectos tendrán ya un reflejo presupuestario en las cuentas de la Junta de Extremadura para 2024, Mateos ha señalado que es competencia de la administración regional elaborar esos presupuestos, que tendrán que incluir las prioridades del "proyecto regional" de María Guardiola, del que Cáceres "es una pieza más".



Por lo tanto, cuando se cuantifiquen esas inversiones, se trasladarán a la Junta y "serán ellos quienes tendrán que decidir si van al proyecto del 2024 o en los años sucesivos", ha concluido.