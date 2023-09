PP urge "reflexionar" sobre mercado laboral y productivo extremeño tras "herencias" PSOE

Ep.



El portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, ha abogado por "reflexionar" sobre el modelo de mercado laboral y productivo de la comunidad tras las "herencias" de las políticas en dichas materias impulsadas por los diferentes gobiernos regionales del PSOE durante años en la región.



En este sentido, ha criticado las "herencias" de las políticas del PSOE basadas en las contrataciones temporales y con un peso "excesivamente importante" de las administraciones públicas, teniendo en cuenta que el 42,44 por ciento (32.543) del total de desempleados en la comunidad llevan más de dos años esperando un contrato de trabajo.



Así, ha considerado que para el actual Gobierno autonómico del PP es "tremendamente importante" impulsar el mercado laboral de la región "impulsando el mundo empresarial, empujando y facilitando las acciones a los emprendedores, impulsando y garantizando los proyectos industriales, mejorando la empleabilidad, y apostando por una formación de calidad que conecte la formación con el empleo de manera directa".



"Para eso el gobierno del PP, el gobierno de María Guardiola está trabajando incansablemente", ha resaltado el portavoz 'popular' en rueda de prensa ofrecida este lunes en Mérida para valorar los datos de paro en agosto en Extremadura.



Sobre este respecto, Sánchez Juliá ha señalado que los datos de paro de agosto en la comunidad dejan una sensación "agridulce" porque, si bien se incrementan en 685 los afiliados a la Seguridad Social en la región respecto a julio (+0,16 por ciento), lo que supone el segundo mejor dato del país, los parados suben en 744 personas, algo que "evidentemente no es una buena noticia".



Al mismo tiempo, tras recordar que agosto "tradicionalmente" es un mes "malo" para el empleo en Extremadura, ha destacado que en este mes se han registrado 180 parados menos en tasa interanual. "No es un consuelo pero lo importante es que se vaya siguiendo una senda de reducción de estas cifras", ha incidido.



DÍA DE EXTREMADURA



Por otra parte, el portavoz del PP ha incidido en que en el próximo Día de Extremadura los ciudadanos de la región van a seguir reivindicando y mostrando su "orgullo de ser extremeños", a la vez que también tratarán de hacer "ver que Extremadura cuenta en el proyecto de vida de todos y cada uno de los extremeños", y que "Extremadura cuenta y tiene que contar en el conjunto del país y también en la relación con otras comunidades autónomas".



Así, ha defendido que este Día de Extremadura debe servir, según el PP regional, para "dar un paso más hacia adelante en la lucha contra los agravios que siempre ha sufrido" la comunidad. "Un paso adelante que muestre nuestra ambición por no ser menos que nadie", ha espetado.



De igual modo, y tras felicitar a los galardonados este año con la Medalla de Extremadura, ha incidido en que en el acto del Día de la comunidad los "protagonistas" serán los extremeños, y donde los ciudadanos "van a tener voz" a través del Discurso Ciudadano que ofrecerá María Victoria Gil Álvarez (Medalla de Extremadura en 2018).



"Un Día de Extremadura de los extremeños y para los extremeños y que espero que sea disfrutado por todos", ha subrayado Sánchez Juliá.