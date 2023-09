La presidenta de la Junta tiene claro que "se construye región desde el diálogo social"

Rd./Ep.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, han mantenido este viernes una primera ronda de encuentros con los principales sindicatos y la patronal en la Comunidad Autónoma.

Así pues, a lo largo de la mañana, han recibido en la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida, a representantes de UGT, CCOO, la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (CREEX), CSIF, la asociación PILTEx -que representa a los interinos y laborales de la Administración- y USO.

De este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, Abel Bautista ha destacado la importancia del diálogo social, "algo a lo que nos comprometimos durante la campaña electoral y ahora lo hacemos desde el Gobierno". De hecho, según sus palabras, "la presidenta de la Junta de Extremadura tiene muy claro que se construye región desde el diálogo social".

En esta línea, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social ha asegurado que en estos encuentros "hemos transmitido nuestra voluntad de seguir con el diálogo social, abrir una nueva etapa proactiva de este Gobierno para concertar socialmente con ellos las cuestiones más importantes de esta región".

Además, Bautista ha añadido que "este Gobierno no tiene deuda, no tiene mochilas, no tiene herencia y no parte de cuestiones del pasado. Este Gobierno mira hacia adelante, mira hacia el futuro y en eso nos vamos a centrar", según informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

PACTOS EN SANIDAD Y EDUCACIÓN

En esta línea, Bautista ha explicado que han puesto sobre la mesa la posibilidad de abordar grandes pactos en materias esenciales para la región, como sanidad, educación, dependencia o financiación, "esos pactos que la presidenta María Guardiola ofreció en el pasado al anterior Ejecutivo y que fueron desoídos".

El consejero ha mostrado la predisposición del actual Gobierno a mantener con los agentes sociales y económicos de Extremadura "una relación absolutamente leal, de lealtad institucional por ambas partes" y a que "el diálogo sea la brújula que marque nuestros destinos" para lograr "el objetivo común de construir una Extremadura mejor".

Además, Bautista ha asegurado que desde el Ejecutivo regional entienden que "Extremadura es reivindicativa y por supuesto respetaremos que eso se produzca, esa reivindicación y esa crítica, siempre desde la parte constructiva".



LEALTAD DE LOS AGENTES SOCIALES



Por su parte, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha expresado su "lealtad, disponibilidad, colaboración y cooperación" al nuevo Gobierno en el ámbito del diálogo social, de la concertación social "con ese ánimo que siempre hemos tenido de construir y de mejorar en pro del interés general". Asimismo, se ha mostrado "muy satisfecho" de la disponibilidad de la presidenta de la Junta y de todo el ejecutivo al "diálogo".



Respecto al recorte de subvenciones de la Junta, ha señalado que está "asumido" en tanto que forma parte de un acuerdo de gobierno y que como tal lo encajan, pero en ningún caso no con buen tono, al subrayar que "para poder trabajar de una manera efectiva hay que tirar de los recursos públicos con la misma legitimidad" que otras organizaciones.



La presidenta es "conocedora y muy consciente" de que "se necesitan recursos" que "en parte tienen que estar costeados por las arcas públicas".



En todo caso, ha asegurado que no es un tema "vital" para las organizaciones, pues consideran que es "mucho más importante" el diálogo social.



SEGUIR DEFENDIENDO EL EMPLEO EN EXTREMADURA

En términos muy parecidos se ha expresado la secretaria general de UGT en Extremadura, Patro Sánchez, en cuanto que han trasladado su apuesta por la concertación social, así como la "lealtad institucional" que han ofrecido al nuevo gobierno.



El objetivo de este primer encuentro no ha sido otro que el de "establecer los pilares y las pautas para la concertación y el diálogo social" a fin de "seguir defendiendo el empleo en Extremadura" y a los trabajadores.



Respecto a los recortes en las subvenciones que reciben, ha querido aclarar que si finalmente este es "importante" no podrán realizar su trabajo y tendrán que "dejar de hacerlo", de modo que las "consecuencias" las acabarán pagando los trabajadores de Extremadura.



"No vamos a poder estar en convenios colectivos, no vamos a poder estar negociando, no vamos a poder en el diálogo social, no vamos a poder negociar el plan de industria, no vamos a poder negociar muchísimas cosas...", ha lamentado, al tiempo que ha remarcado que el sindicato seguirá existiendo igualmente.



Sánchez ha señalado que esperarán a conocer como se traslada a los presupuestos dicho recorte, ya que por el momento no se ha hablado de ninguna cantidad, si bien ha matizado que, sea cual sea la cantidad, en esto no supondrá un obstáculo para firmar "un pacto por la educación, un pacto por la sanidad, un pacto que le beneficie a la ciudadanía extremeña".



DAR CONTINUIDAD A LOS AVANCES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Finalmente, la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha valorado positivamente el encuentro con la presidenta extremeña que habían solicitado los agentes sociales, ha señalado, a fin de dar continuidad a los avances de los últimos años y de desarrollar cuestiones pendientes, como el pacto por la industria que vienen defendiendo.



Todo ello, con el fin de que "la voz de los trabajadores se refleje también en las políticas que haga este Gobierno" en materias como la educación, la vivienda, la dependencia o las infraestructuras, en definitiva, para "seguir trabajando para mejorar la vida de la gente".



En cuanto a los recortes, ha señalado que son cuestiones que ahora, sin cifras sobre la mesa, son cuestiones que ni siquiera quieren entrar a valorar, si bien ha dejado claro que esos fondos son necesarios para defender y representar los intereses de los trabajadores, una función que así viene recogida en la Constitución, al tiempo que ha señalado que el mismo partido que introdujo esta medida en el pacto, Vox, también recibe los fondos públicos que le corresponden como representantes en las instituciones públicas.