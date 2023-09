Vara reprocha que se silencie a la oposición el Día de Extremadura

“Hay una parte oculta del pacto de gobierno en Extremadura que muestra que el PP es rehén de VOX”



El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que hay una parte oculta del pacto de gobierno en Extremadura que muestra claramente que "el PP es rehén de VOX y depende de él".

Junto a la vicesecretaria del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, Vara ha considerado que los pronósticos realizados por su partido en cuanto al pacto de gobierno PP y Vox en Extremadura se han cumplido.

Según el líder del PSOE extremeño, "se han producido dos hechos de una enorme significación que ponen de manifiesto lo que dijimos cuando el PP y VOX pactaron, que nos preocupaba el pacto tanto por lo que decía, como por lo que no decía".

En ese sentido, ha subrayado que, en los últimos días, "hemos podido comprobar lo que el pacto no decía «no decía que se iba a suprimir la intervención de los partidos políticos en el acto del Día de Extremadura, él no decía que iba a desaparecer el acto de la Asamblea y no decía que los grupos parlamentarios no íbamos a poder hablar".

Por ello, ha considerado que se falta al principio básico de la democracia y la representatividad siendo ella, "que perdió las elecciones y que forma un gobierno de coalición con VOX, la única que va a hablar el día de todos los extremeños".

Fernández Vara ha recalcado que, en contraposición, durante la anterior legislatura, con mayoría absoluta del PSOE, su gobierno "renunció a ser el protagonista y compartir ese protagonismo con el resto de las fuerzas políticas".

Sucedido en Talayuela

El responsable del PSOE extremeño ha relatado que se ha producido otro hecho preocupante como ha sido la retirada por parte del PP y Vox en Talayuela de una obra de teatro que trataba sobre la violencia machista.

Para Fernández Vara, "lo que estamos viviendo es exactamente lo que nos temíamos, que una cosa era lo que se decía y otra era lo que se estaba acordando".

En relación a este asunto, el secretario general del PSOE de Extremadura ha anunciado que el grupo parlamentario socialista de la Asamblea de Extremadura ha presentado una propuesta de pronunciamiento instando al ayuntamiento de Talayuela a restituir la programación prevista para la representación de la obra de teatro «El señor puta o la degradación del ser».

Asimismo, la iniciativa apremia a los responsables políticos del consistorio del municipio cacereño a disculparse oficialmente ante el autor y la productora de la obra por censurar esta expresión cultural y que la corporación municipal liderada por el PP y VOX se comprometa firmemente a promover la cultura libre y luchar contra la violencia de género.