Vara sobre posibilidad de que PSOE preste votos a Feijóo: "Una vez y no más, Santo Tomás"

El vicepresidente segundo del Senado y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado sobre la posibilidad de que el PP pueda buscar los cuatro votos que le faltarían para la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno en las filas del PSOE que "una vez y no más santo Tomás, ya ocurrió".



"No se puede estar durante un montón de años insultando como ha ocurrido al presidente del Gobierno y al conjunto de los socialistas, llamándonos gobiernos ilegítimos, okupa, llamándonos de todo, y ahora que de nuevo cuando llega el momento en el que se encuentra (el PP) con la cruda realidad de que hay más españoles que lo rechazan que los que lo quieren acuden a los de siempre, a los que ellos nunca ayudaron cuando se dio la misma circunstancia", ha dicho.



En este sentido, Vara ha apuntado que él después de lo que ocurrió en el año 2016 esperaba que cuando Pedro Sánchez obtuvo "mayoría" no se tuvieran que repetir las elecciones, sino que "hubiera habido un gobierno apoyado por ese sentido de estado que decían (el PP) tener y que sólo lo tienen que cuando quieren gobernar ellos", ha añadido en una entrevista este viernes en el programa Las Mañanas de RNE, en Radio Nacional de España, recogida por Europa Press.



Al respecto, ha incidido también en que "aquí la realidad es muy cruda y es que este país y el país que ha salido de los elecciones demuestra su complejidad, su pluralidad, que es verdad que la Constitución habla de la España indivisible pero también habla de la España común", ha dicho, lo que a su juicio lleva a que hay que "convertir en patria común aquello que es tan diverso, tan plural, tan complejo", algo que "se hace sin uniformes".



Además, la situación evidencia a su juicio que el PP se ha encontrado a su juicio "en la más absoluta de las soledades" tras descubrir "de pronto" que "ha vinculado su futuro a Vox" con unos criterios de defensa de la lista más votada "en Madrid y unos criterios diferentes cuando están en el territorio"; y ha afirmado que esta postura de los 'populares' "al final lo tienen que pagar", ya que "decir una cosa en función del territorio en el que está y de cómo le venga al final se vuelve en contra".



TRANSFUGUISMO



Por otra parte, Fernández Vara ha criticado también que lo que está haciendo a su juicio el PP con sus alusiones a que diputados del PSOE voten a favor de la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno "es defendiendo el transfuguismo, es decir, que gente que se ha presentado en unas listas llegado un momento vote una cosa diferente".



Tras afirmar que "ya está bien", ha pedido, así, al PP que "no jueguen con la buena voluntad de la gente, que hagan por encargo de su majestad el Rey la tarea de presentarse a la investidura, que asuman lo que significa y representa el que haya una mayoría de españoles que no quieren tener un gobierno presidido por Feijóo y que asuman las consecuencia".



Además, ha considerado que Feijóo insiste en acudir a una investidura pese a no contar a priori con los apoyos necesarios para sacarla adelante porque el 'popular' está "en una clave interna absolutamente". "Si no fuera así, él tendría que dar un paso atrás".



"(Feijóo) ha dicho 'esto tiene consecuencias, yo he jugado fuerte vinculando mi futuro con el futuro de Vox, he jugado fuerte a hacer un tick electoral contra todos los demás, no presentando un programa electoral que ilusionase a los españoles sino presentando una derogación del programa de gobierno socialista...'", ha espetado Vara, quien ha añadido que "ante eso ahora (Feijóo) tiene que asumir las conclusiones".



"Si se hubieran cumplido las encuestas pues las cosas hubieran sido de una manera, pero como desgraciadamente para ellos (el PP) no solamente no se cumplieron sino que evidentemente fue un golpe enorme, pues ahora tienen que de alguna manera vestir la burra" acudiendo a una investidura que "sabe que es fallida porque no va a sumar", ha espetado Vara, quien ha rechazado "el colmo de apelar de nuevo (por parte del PP) a la responsabilidad de unos cuando ellos han actuado con absoluta irresponsabilidad a lo largo de todo este tiempo".



En este sentido, Fernández Vara ha indicado que "esos insultos en la Castellana cada vez que aparece un socialista por allí en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas no obedece a otra cosa nada más que a la sensación de que el poder les pertenece y entonces o es suyo o no es de nada".