Educación publica la adjudicación definitiva destinos al personal docente no universitario

La Consejería Educación, Ciencia y Formación Profesional ha publicado este miércoles, 9 de agosto, la adjudicación definitiva de destinos al personal docente no universitario para el curso escolar 2023/2024.



Cabe señalar que, en este proceso de adjudicación definitiva se ha decidido incluir 285 plazas que no estaban contempladas en el listado provisional, publicado el 28 de julio, y, por tanto, no se habían previsto anteriormente.



De ellas, 146 vacantes se han generado como consecuencia de las jubilaciones que se van a producir entre el 1 y el 3 de septiembre de 2023, 70 pertenecen al Programa formativo a nivel autonómico dirigido a profesionales de la orientación educativa (INITIA) y el resto son excedencias motivadas por docentes que han ocupado altos cargos en la Administración o asesorías técnicas docentes de la Consejería.



La Junta de Extremadura ha asegurado que la decisión de esa adjudicación definitiva de 285 plazas adicionales repercutirá "positivamente, por su efecto en cascada", en 1.587 profesionales educativos.



De esta forma, 5.701 docentes han conocido este miércoles el destino en el que impartirán clases a partir del inicio de este curso 2023-2024 en los centros educativos públicos no universitarios Extremadura y la Dirección General de Personal Docente ya ha transmitido esta información a los representantes sindicales.