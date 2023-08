Guardiola considera "buenos" los datos de desempleo, pero invita a hacer "autocrítica"

Ep.



La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado "buenos" los datos de desempleo registrados por la comunidad el pasado mes de julio, pero ha invitado a hacer "autocrítica" y ha apostado por "mirar al sector privado".



"Los datos son buenos pero tenemos que hacer autocrítica porque yo creo que la autocomplacencia, desde luego, para mejorar no sirve. Es necesario que cambiemos las dinámicas, que cambiemos las políticas. Tenemos para ello que mirar al sector privado, tenemos que mirar a nuestras empresas, tenemos que mirar a las pymes, tenemos que mirar a los autónomos y si las cuidamos y les facilitamos su actividad, estoy convencida de que los resultados que todos deseamos llegarán", ha destacado.



Guardiola se ha pronunciado de esta forma en la valoración que ha realizado este miércoles, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, de los datos de desempleo del mes de julio, en los que el paro ha bajado en la región en 1.312 personas en julio en relación al mes anterior (-1,70%) y en 8.677 personas (-10,25%) en tasa interanual.



CONSIDERA UNA "BUENA NOTICIA" EL DESCENSO DEL PARO



Guardiola ha considerado una "buena noticia" el descenso del paro durante el mes de julio en Extremadura, pero ha considerado necesario tener la "mirada larga" y reflexionar sobre la situación general del mercado laboral en la región y de sus debilidades.



En este sentido, ha mostrado su satisfacción por el descenso de 1.312 personas en las listas del desempleo, aunque ha considerado que esta bajada mensual guarda relación con la actividad del sector de los Servicios por la época estival.



De la misma manera, ha mostrado su preocupación por algunos datos que tienen que ver con la "frágil situación estructural" del mercado laboral regional y que, por tanto, ha considerado que se deben poner todos los esfuerzos en políticas que hagan posible un empleo estable y de calidad que permita que "no se quede nadie atrás" y también converger con el resto del país.



Entre algunos de los datos desgranados, la presidenta de la Junta de Extremadura se ha detenido en las 20.000 mujeres más paradas que hombres que se ha registrado en julio, lo que hace que se imponga una "brecha innegable" y por la que hay que trabajar "intensamente".



"Las mujeres extremeñas siguen siendo las más castigadas. Hace poco veíamos cómo la EPA avisaba y venía a decir que seguimos liderando la tasa de paro femenino", ha aseverado.



De la misma manera, ha mostrado su preocupación por el dato del paro juvenil, ya que este sector de la población es el "futuro" de Extremadura pero no encuentra las "oportunidades que merecen", ha dicho. "Ha subido el paro en menores de 25 años en 148 personas. No baja el paro juvenil ni siquiera en la época estival", ha remarcado la presidenta extremeña, además de incidir en que la última EPA situó el paro juvenil extremeño como el segundo más alto del país.



También, y en tercer lugar, Guardiola ha mostrado su preocupación por la situación de los autónomos en Extremadura, que cuenta con 342 autónomos menos que en junio y 735 autónomos menos que hace un año. "Esta pérdida lo que refleja es las dificultades por las que están atravesando actualmente muchos pequeños negocios", ha apuntado.