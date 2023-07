Miguel Ángel Gallardo cree que el valor de la palabra de María Guardiola "es igual a cero"

Ep.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado que la presidenta extremeña María Guardiola "nos tiene acostumbrados a decir una cosa y hacer justamente la contraria porque el valor de su palabra es igual a cero", tras conocerse la nueva estructura orgánica de la Junta de Extremadura y el hecho de que el titular de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, que formará parte de la Presidencia del Ejecutivo regional, tenga rango de consejero.



Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su valoración tras conocer este viernes, a través de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, la estructura orgánica de la Junta, en relación a lo cual Gallardo ha expuesto que "la realidad nada se parece a lo que se dice", pero que a eso "ya" les tiene "acostumbrados" María Guardiola.



"Guardiola dice una cosa y hace la contraria, por lo tanto tampoco nos debe de sorprender tanto", ha continuado, junto con que de la estructura no le preocupa "tanto" que tenga "más o menos" direcciones generales o consejerías, y que sí él tuviera la responsabilidad haría una que fuese "útil" para los extremeños, dado que ello no implica que "valga un poco más o un poco menos" y es "como se suele decir chocolate del loro, para una administración que está casi en los 6.000 millones de euros".



Y es que, para Gallardo, el "problema" es que esa estructura "adolece" desde su punto de vista de un déficit de organización, porque primero "volvemos a los años 90", con una estructura "muy parecida" a lo que se podría hacer en dichos años cuando la transición ecológica "no existía" o determinadas políticas en materia industrial tenían menor valor y se "separan" algunas competencias que, en su opinión, van a hacer "ineficaz" la propia Junta, donde "no se puede tener una portavocía pero en materia del dinero lo tiene la presidenta".



En cualquier caso, el presidente de la Diputación de Badajoz se ha mostrado "muy respetuoso" con los tiempos y, aunque admite que tiene su opinión del gobierno de María Guardiola, que podría dar, por respeto va a esperar a los 100 días.



Miguel Ángel Gallardo ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en la que ha presentado la Guía del Régimen Urbanístico del Suelo Rústico en Extremadura, junto al diputado de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Abel González.