La N-523 entre Cáceres y Badajoz se abre el tráfico tras ponerse en servicio nuevo puente

Rd./Ep.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) va a poner en servicio este viernes, 28 de julio, a partir de las 14:00 horas el nuevo puente de la N-523 sobre el arroyo Rivera de la Troya, de modo que se restituye definitivamente el tráfico en la carretera que une Cáceres y Badajoz.



Así pues, concluyen los trabajos de emergencia para la reconstrucción del tramo de la vía extremeña afectada por la borrasca Efraín el pasado mes de diciembre, y que arruinó la obra de drenaje transversal a la altura del kilómetro 45, entre Puebla de Obando y La Roca de la Sierra, obligando al corte total de la N-523.



Con la apertura del puente, se cerrará el desvío provisional para vehículos ligeros, incluidos los de transporte escolar, activado en enero, mientras que los vehículos pesados podrán dejar de utilizar el desvío a través de la A-5 habilitado tras la borrasca.



En este sentido, el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha anunciado la restitución del tráfico en la N-523 Cáceres-Badajoz, después de que en la mañana de este viernes se hayan realizado las pruebas de carga "oportunas", de manera tal que van a levantar todas las restricciones a la circulación de vehículos, "con independencia de que hay algún remate menor que hacer", ha matizado, aunque espera que "no entorpezcan mucho y no molesten mucho a los ciudadanos".



En declaraciones a los medios, ha explicado que se trata de una obra de "considerables dimensiones", y aunque se ha estado transmitiendo durante estos meses que "prácticamente se trataba de tapar un agujero", lo que "realmente" se ha hecho ha sido levantar un puente de 40 metros de punto de sujeción a punto de sujeción y de 12 metros de ancho, para lo cual ha sido necesario realizar un "notable esfuerzo" y ante lo que ha querido mostrar su felicitación y agradecimiento a Demarcación de Carreteras del Estado, a la empresa adjudicataria y a los trabajadores de ambos.



Trabajadores que "se han estado dejando la piel todos los días de este periodo, incluidos sábados y domingos para que efectivamente pudiera ser restituida la circulación en condiciones normales", al hilo de lo cual ha querido destacar que se han dedicado durante estos siete meses a trabajar, y a realizar una obra que tiene "considerables dimensiones", y que no han medido cuándo se producía la finalización de la misma, que "de hecho" se produce cinco días después de unas elecciones generales y un mes y medio después de unas autonómicas y municipales.



"Simplemente porque nosotros cuando realizamos lo que hacemos pensamos en el bienestar de los ciudadanos, es decir, en restituir un servicio a los usuarios de la vía, a los ciudadanos, sin pensar en la utilización partidista o política de lo que realizamos; somos gente seria y lo que nos dedicamos es a trabajar, lo que hagan otros no nos atañe", ha remarcado el delegado, que ha detallado que la obra quedará abierta al tráfico a las dos de la tarde.



EL HORMIGONADO



Así, y respecto a los problemas surgidos a última hora con el hormigonado y si han podido retrasar los trabajos, el delegado ha explicado que las obras "siempre plantean problemas" y que se encontraron el 13 de diciembre del año pasado con un hundimiento del drenaje de una vía de comunicación y sin proyecto elaborado y sin presupuesto, por lo que hubo que tramitar un expediente de emergencia, y realizar un proyecto para la edificación de un puente.



Al respecto, ha reconocido que "ya" le gustaría que "otros agujeros que tenemos en otras vías de comunicación en entornos más urbanos incluso se tardara menos en reparar" de lo que han tardado "en reparar ese agujero y en edificar un puente", a tenor de lo cual ha considerado que siete meses para edificar un puente de las características de este "es un tiempo más que razonable", y por eso reitera su felicitación a los empleados de Demarcación de Carreteras del Estado y de la empresa adjudicataria de esta obra con un importe cercano a 1,5 millones de euros.



Sobre los remates pendientes, ha indicado asimismo que si quedan detalles habrá operarios, pero que las restricciones se levantan este viernes a las 14,00 horas, a la vez que ha puntualizado que "desaparecen los semáforos", así como que los camiones no podían pasar y si llegaban a un punto se tenían que dar la vuelta y pasar por la autovía, pero que al margen del peso de los vehículos ya sí podrán atravesar la carretera.



"Es decir, se restituye el tráfico a las circunstancias que se encontraba antes de ocurrir el desastre de la borrasca Efraín", ha concluido el delegado.



NUEVO PUENTE



El puente, construido para restituir la obra de drenaje colapsada, está formado por un tablero de vigas y losa de hormigón con una luz (distancia entre apoyos) de 40 metros y 12,25 metros de ancho. Las vigas son de hormigón pretensado, con un canto de 1,65 metros y están espaciadas en 2,23 metros.



Sobre las vigas se dispone una losa de hormigón armado ejecutada "in situ" con un canto mínimo de 0,25 metros. Para no reducir la sección hidráulica (espacio de paso del caudal de agua bajo la estructura) disponible se ha elevado de manera localizada la rasante de la carretera entre 1 y 2 metros.



El tablero descansa en sendos estribos tipo "cargadero" formados cada uno por una vía transversal apoyada en cuatro pilotes de 1,2 metros de diámetro y 10 metros de longitud, empotrados en el terreno rocoso pizarroso, según informa el Mitma en una nota de prensa.



OTRAS ACTUACIONES



Tras la puesta en servicio del puente, continúan algunos trabajos de reparación de drenaje y taludes existentes en la N-523 y A-5 en Mérida en la provincia de Badajoz, que previsiblemente finalizarán durante agosto y sin afectaciones al tráfico. Las actuaciones previstas para la provincia de Cáceres quedarán completadas este mes de julio.



Así, además del puente las soluciones acometidas han consistido principalmente en la reconstrucción de los terraplenes colapsados, cimentaciones, bermas, drenajes, firmes y sistemas de contención.



Desde las inundaciones y crecidas de ríos tras la borrasca en diciembre, el Ministerio de Transportes ha estado trabajando para subsanar en lo posible las importantes consecuencias y, en concreto, habilitó un crédito de 6,1 millones de euros para subsanar las graves consecuencias en la Red de Carreteras del Estado por la borrasca Efraín, entre la N-523, la Autovía del Suroeste A-5 en la provincia de Cáceres, la N-5A, la Autovía Ruta de la Plata A-66 en su tramo norte dentro de la provincia cacereña, la N-630, la N-430 y la N-502.



También en Extremadura, según recuerda la Delegación y el Ministerio de Transportes, han empezado las obras de prolongación de la A-58 para mejorar la conexión entre ambas provincias. Estas primeras obras, adjudicadas por 79 millones, suponen la construcción del primer tramo de la continuación de dicha autovía extremeña, actualmente en servicio entre Trujillo y Cáceres y que conectará esta última con Badajoz. Además, a mediados de junio el ministerio formalizó por 1,7 millones el contrato de servicios del proyecto de trazado y construcción del tramo de la A-58 entre Bótoa y Badajoz, en la provincia pacense.