Vara insta a reconocer la"legitimidad" a que "tenga la capacidad de conformar el Gobierno"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha instado este domingo a reconocer "la legitimidad" a quien tenga la "capacidad de poder conformar un gobierno" tras las elecciones generales de este domingo, 23 de julio.



"Esto que ha ocurrido a lo largo de últimos cuatro años, de insultar permanentemente al Gobierno, de llamarle ocupa porque no les parecía bien a algunos, me parece algo absolutamente negativo", ha lamentado Fernández Vara en declaraciones a los medios tras votar este domingo en la Casa de la Cultura de Olivenza.



En ese sentido, el dirigente socialista extremeño ha señalado que "tal como ha ocurrido en Extremadura, hay que reconocer al que gobierna la legitimidad para que ello pueda ser", por lo que ha recordado que "el que sea capaz de sumar en el parlamento podrá formar gobierno, y el que no, no podrá formar gobierno".



Así, Vara ha destacado que estas elecciones generales se celebran en "un contexto histórico importante para España y para Europa", tras lo que ha instado a no perder "de vista que aquí también se está jugando el papel que España tiene que jugar en Europa: quién defiende a Europa o quién se sirve de Europa para atacar al gobierno de España como ha ocurrido en estos meses pasados".



Por este motivo, "cuanta más gente participe, mejor será para aquellos que salgan elegidos y, desde luego, mejor para aquel que salga finalmente elegido en las Cortes Generales presidente del Gobierno de España", ha destacado Vara.



En ese sentido, el dirigente socialista extremeño ha confiado en que estas elecciones sirvan "para que España pueda seguir avanzando, para que España pueda seguir ampliando sus derechos y libertades, también sus obligaciones y sus deberes" y en definitiva para ser "capaces entre todos de seguir construyendo una España mejor".



Finalmente, ha apuntado que le "preocupa" la "consolidación progresiva que se va produciendo de nuevo de las dos Españas" por lo que ha pedido que "por favor, que la gente lea un poquito en los libros, que le pregunto a sus familiares lo que pasó cuando los españoles no fueron capaces de entenderse".



Ante esta situación, Vara ha apelado "al acercamiento, a la concordia, a la cordialidad", ya que es algo "absolutamente básico y que por el camino por el que vamos creo que no vamos bien", ha concluido.