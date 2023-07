La jornada electoral en Extremadura arrancosin incidencias "dignas de mención"

Ep



La jornada de estas elecciones generales del 23 de julio ha arrancado en Extremadura sin "ninguna incidencia digna de mención", más allá de algunos titulares de mesas electorales que no se han presentado y han sido sustituidos por suplentes, algo que no ha alterado la composición de las mesas.



Así lo ha destacado el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, en rueda de prensa este domingo, en la que ha destacado que la totalidad de las 1.426 mesas distribuidas en 790 colegios electorales se han constituido "con absoluta normalidad" y sin que hayan detectado "ninguna incidencia" que, como ha apuntillado, "suponga una alteración del desarrollo normal del proceso electoral".



Al mismo tiempo, el delegado ha recordado que la Delegación del Gobierno tiene establecido el dispositivo de seguridad que permita que la jornada se desarrolle en las condiciones de seguridad que permitan el libre ejercicio del derecho al voto por parte de todos los ciudadanos y, en total, se cuenta con 3.034 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los que más de 2.500 son efectivos de los del Estado.



Asimismo, ha deseado que la jornada tenga lugar "como normalmente se suele desarrollar en Extremadura, sin ningún incidente, de manera que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con total y absoluta normalidad".



En cuanto al voto por correo, ha detallado que en Extremadura han ejercido finalmente su derecho al voto en dicha modalidad un total de 59.069 electores, entre 36.178 en la provincia de Badajoz y 22.891 en la de Cáceres, lo que supone un 96 por ciento de los que lo solicitaron y un porcentaje que ha tildado de "realmente elevado".



ANÉCDOTAS A preguntas de los periodistas sobre incidencias o anécdotas a la hora de constituir las mesas electorales en Extremadura, ha explicado que, como en todos los procesos electorales, "evidentemente" puede haber "algún incidente menor" que "no altera" el desarrollo del propio proceso, como es la no presentación de algún miembro de mesa, pero que para eso está el sistema electoral español, que funciona "razonablemente bien" y que prevé que, "efectivamente", esas personas que no se presentan puedan ser sustituidos por sus suplentes.



De esta manera, en el caso que así se haya producido "así se ha realizado", por lo que ha reiterado que todas las mesas se han constituido "sin incidentes que afecten al desarrollo del proceso electoral", pero no ha podido aportar datos de cuántos casos han podido darse. Y es que, como ha indicado, lo "único" que les interesaba era que se constituyeran las mesas y que el proceso electoral siguiera adelante "con absoluta normalidad".



Igualmente y a modo de "anécdota" de la jornada, ha reconocido que la "única" que tiene es de "algún" miembro de mesa que ha llegado "en un estado que no le permitía permanecer en la mesa por mucho más tiempo", de manera que ha abandonado la misma y ha sido sustituido por su suplente, algo que ha sucedido en un municipio de la provincia de Badajoz y ante lo que no ha querido aportar más detalles.



SEGUIMIENTO DE LA JORNADA ELECTORAL



Respecto al seguimiento de la jornada electoral, el delegado ha hecho hincapié en que el Ministerio del Interior ha desarrollado, "como siempre", una web y una aplicación móvil específica para el seguir en directo el resultado de las elecciones generales, y en que la segunda se llama '23J Elecciones Generales 2023' y se puede descargar en todas las plataformas.



Así, tanto desde la web como desde la 'app' se puede acceder a los datos de constitución de las mesas electorales - constituidas el 100 por cien en Extremadura y también en el conjunto del territorio nacional - y posteriormente a los índices de participación que se vayan registrando durante este 23J y a los resultados provisionales al cierre de los colegios.



El dispositivo informativo del Ministerio del Interior, ha concluido, comprende varias comparecencias públicas, la primera a las 10,30 horas, y las siguientes a las 14,30 horas, a las 18,30 horas y a las 22,30 horas cuando comparecerán la ministra portavoz del Gobierno y el ministro del Interior, Isabel Rodríguez y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, para facilitar los datos de los resultados provisionales de estas elecciones generales.



Finalmente, Francisco Mendoza ha querido hacer un llamamiento a la participación ciudadana en este proceso electoral en este domingo, día de elecciones generales en el que "nos jugamos la democracia", ante lo que ha considerado que los ciudadanos tienen que decidir, mediante el ejercicio de su derecho al voto, qué camino quieren para el país, tras lo que ha insistido en el citado llamamiento a la participación "porque es la mejor forma de determinar el futuro de nuestro Gobierno y de nuestro país".