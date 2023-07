Unidas por Extremadura: Gobierno de Guardiola dista mucho del necesario para atajar retos

Ep/Rd



La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que el gobierno anunciado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, "dista mucho" del necesario, en su opinión, para atajar los retos que tiene la comunidad.



De Miguel cuestiona la "desaparición" de la cartera de Igualdad y de Medio Ambiente, además de la ausencia en algunos de los epígrafes de los departamentos de las palabras Energía, una cuestión "bastante importante" para la comunidad, o Universidad.



Además, ha añadido que "sabemos que el consejero de Energía no va a estar en Extremadura, estará sentado en la sede de Iberdrola en Madrid, será el señor Sánchez Galán. Entonces. no hay nueve consejerías, hay diez, lo que pasa que hay un consejero que no ha sido nombrado pero que va a manejar el modelo energético".



También ha recalcado De Miguel que, sobre los nueve consejeros que integran la Junta, que su grupo no tiene mucho que decir a excepción de la consejera que "ha ganado el casting de Vox", en referencia a la consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural, María del Camino Limia.



Sobre Limia, Irene de Miguel ha incidido en que es conocida "por mentir, cuando la extrema derecha y la derecha" crearon un bulo sobre el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y sus declaraciones en el periódico The Guardian.



Junto con ello, ha añadido que entiende que no puede ser una mujer que esté "muy a favor" de la Ley de Cadena Alimentaria o de la que la alimentación sea un derecho; matizando que, "para ella, seguramente sea un elemento con el que especular y ganar dinero en los mercados especulativos".

De Miguel ha subrayado que "nos apena, pero también tenemos la suerte de que no va a gestionar agricultura ni ganadería, va a gestionar gestión forestal. Y creo que debería de tener más formación en la gestión forestal para poder enfrentar el reto que tenemos como región, con un 69 por ciento de masa arbolada, como una región que se está enfrentando a incendios de cuarta generación como el que hemos tenido este mismo año y, bueno, creemos que no va a estar para nada preparada para la labor que se le ha encomendado".