PP y PSOE no se ponen de acuerdo orden comparencia prensa tras Junta Portavoces

El orden de intervención en la rueda de prensa que tradicionalmente ofrecen los grupos parlamentarios tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Extremadura, ha desatado este la polémica entre PSOE y PP y, al final, ninguno de los dos grupos compareciera en la sala de prensa.

De esta forma, aunque estaban convocadas las ruedas de prensa tras esta reunión, finalmente los representantes del PSOE y PP ha comparecido fuera de la sala de prensa ya que los dos partidos argumentaban que tenían que comparecer en último lugar, el PSOE porque ganó las elecciones, y el PP porque es el partido que sustenta al gobierno regional.

Por tanto, y ante esta diferencia de criterio sobre el partido que debería comparecer en último lugar, ambos portavoces del PSOE y PP han optado por atender a los medios de comunicación en el patio de la Asamblea de Extremadura.

PSOE: ES EL MÁS VOTADO

Ante esta situación, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Vega, ha defendido que "fue el PSOE el que ganó las elecciones", por lo que "si el PP quiere cerrar las comparecencias de la rueda de prensa después de la junta de portavoces diciendo qué es el partido que sostiene al gobierno", le ha recordado que "no es el único partido que sostiene al Gobierno" pues, también está Vox.

Para el PSOE, "si el PP quiere cerrar, en base a ese argumento, las comparecencias después de Junta de Portavoces, lo que tiene que hacer es formar un grupo parlamentario con Vox", añadiendo que, "de esta manera, funcionará como siempre ha funcionado, que cierre aquel grupo que tiene más votos, que es como ha sucedido".

Ante la situación, la portavoz socialista ha reivindicado "lo que entendemos que es justo y lo que además responde a la normalidad democrática, que es uno de nuestros grandes objetivos", acusando al PP de "dificultar el funcionamiento normal de una institución como es la Asamblea de Extremadura, y es algo que desde el Grupo Socialista, desde luego, no vamos a compartir en ningún caso".

Vega ha insistido en la necesidad de "respetar el funcionamiento normal de las instituciones", que según ha dicho, "recoge que quien ha ganado las elecciones, que quien ha sido el grupo más votado, sea quien cierre las comparecencias".

En cualquier caso, ha señalado que, desde su grupo, están "dispuestos a hablar" pero, ha advertido que no están "dispuestos, sin ninguna duda, es que a que nos impongan absolutamente nada".

PP: GRUPO SUSTENTA EL GOBIERNO REGIONAL

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que "el grupo que sustenta al gobierno es quien tiene que cerrar este turno de comparecencias", por lo que enmarca esta actitud en la "soberbia" del PSOE que "no acepta que el cambio ha llegado a Extremadura, que no acepta que el cambio también ha llegado a esta Asamblea de Extremadura".

Sánchez Juliá ha recordado que, tras el discurso de investidura de María Guardiola a la Presidencia de la Junta, "el Grupo Parlamentario Popular cerró ese orden de comparecencias", por lo que el PP entendía que "iba a entrar ya dentro de la normalidad del funcionamiento de esta Cámara".

Pero, ha matizado que "vemos que el PSOE, con su soberbia, sigue intentando no aceptar que ese cambio ha llegado y que hoy la ronda de Junta de Portavoces pues tendría que cerrar también el grupo mayoritario que sustenta al gobierno, que es el Grupo Parlamentario Popular".

Por eso, Sánchez Juliá ha insistido en la "normalidad" que supone que "sea el grupo que sustenta al gobierno el que pueda matizar, explicar o contestar a cualquier cuestión o cualquier crítica o aportación que desde los diferentes grupos de la oposición se pueda realizar", afirmando no entender el "cambio de postura" del PSOE, que "sí aceptó ese cambio para la valoración del debate de investidura".

El portavoz del PP ha explicado que en la Junta de Portavoces se ha planteado este asunto por parte del Grupo Parlamentario Socialista, pero "no se ha llegado a ningún acuerdo, porque no es el órgano para hablar estas cosas", sino que ha considerado que "estas cuestiones deberían ser habladas entre los grupos", pero a ellos no se les ha comunicado.

Por eso, ha criticado que el PSOE ha "querido romper la baraja" e "intentar meter a la Junta de Portavoces en un asunto que no tiene que manifestarse", cuestionando que "la soberbia del Partido Socialista le impide ver que el cambio ha llegado tanto a Extremadura como a la Asamblea de Extremadura".

Tras todo ello, Sánchez Juliá ha abogado por que se establezca "un funcionamiento que quede marcado para el resto de la legislatura", tanto "por el normal funcionamiento de esta Cámara y también por el respeto también a quien sustenta el Gobierno de la Junta de Extremadura" como es el Grupo Popular, por lo que deberán hablar entre ambos partidos "para que esto no se dé por el normal funcionamiento de la Cámara".