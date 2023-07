PSOE:"Hubiera sido muy importante que en la región hubiera una mujer presidenta feminista"

Ep

Así, lo ha subrayado la candidata del PSOE al Congreso por Cáceres, Begoña García Bernal, reiterando que "hubiera sido muy importante que en esta región hubiera habido una mujer presidenta, sí, claro que sí, pero una mujer feminista, aplicando claramente la perspectiva de género en las políticas públicas, y eso solo lo hace el PSOE, el partido de Pedro Sánchez", mientras que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, no será capaz de hacerlo asumiendo desde la Presidencia esas competencias.



"Que ella se quiera arrogar esas competencias no va a servir para nada", ha recalcado, recordando que el expresidente Fernández Vara ya lo hizo en 2015 "y se equivocó", como él mismo ha reconocido esta semana, pero "ella nunca jamás va a tomar ningún ejemplo o ninguna opción que no venga de ella", ha comentado.



Así se ha manifestado García Bernal en un acto de campaña del PSOE este sábado en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera, donde ha defendido las políticas económicas del Gobierno y de los socialistas en Extremadura, que han permitido la bajada a la mitad del número de parados, la subida de las pensiones y mejores infraestructuras ferroviarias, entre otras cuestiones.



En esa misma línea se han pronunciado también la candidata número 3 al Senado, Raquel Medina, que ha indicado que el PP de María Guardiola "se ha vendido a la ultraderecha" y "han dejado que el machismo y la misoginia campen a sus anchas por las instituciones".