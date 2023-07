Bautista: PP "una vez más rompe techos de cristal con hechos" con la primera Presidenta

Ep/Rd

Así, lo ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Abel Bautista, en el debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta, que ha calificado de "histórico" pues, "por primera vez, se va a investir a una mujer como presidenta de la Junta de Extremadura, y va a ser una mujer del PP", un hecho a destacar pues, "en las últimas semanas se ha hablado mucho de que estaban en peligro los derechos de las mujeres", y ahora "algunos se topan de nuevo con la realidad".



En ese sentido, ha apuntado que "por paradojas de la política", en la oposición han tenido que pasar de "no nombrarte, a tenerte que llamar a partir de hoy, presidenta", dirigiéndose a María Guardiola.

Bautista ha agradecido el apoyo a los extremeños que "votaron cambio" el pasado 28 de mayo, que supone un "cambio en el Gobierno, pero también cambio en las políticas que han impulsado hasta el momento el PSOE y que nos han traído hasta aquí".



El portavoz parlamentario del PP ha reafirmado que "los extremeños se han cansado del ninguneo constante del Gobierno de Pedro Sánchez a Extremadura", así como del "silencio cómplice" de Fernández Vara "con cada avería del tren, con cada retraso, con cada incidencia".



Para Bautista, "entre Extremadura y Sánchez, los socialistas extremeños siempre, en todas las ocasiones, han elegido a Sánchez", mencionando las "primeras piedras de macroproyectos" que se han puesto con los gobiernos socialistas y de los que "no hemos vuelto a saber absolutamente nada".



Así, ha criticado que Vara "ha asumido totalmente el discurso sanchista esta mañana", basado en la pandemia y Ucrania, tras lo que ha asegurado que "ese ninguneo del Gobierno de España a Extremadura se acabó"., asegurando que, "a partir de hoy vamos a tener a una presidenta que va a reivindicar, que va a reclamar y que no se va a dejar ningunear", y que además "va a poner sobre la mesa el interés general de Extremadura siempre y en todo momento".



Bautista se ha mostrado "conscientes de que ahora a algunos les van a entrar las prisas", que sin embargo "no han tenido en estos últimos ocho años", tras lo que ha entendido que "la crítica es legítima, sí, pero también como los pactos".



CIEN DÍAS DE CORTESÍA



El portavoz del Grupo Popular ha reclamado al PSOE y a Unidas por Extremadura que esperen a que "al menos" la nueva presidenta de la Junta alcance los primeros cien días de Gobierno, que son "los primeros cien días de cortesía" pero, cree que "visto lo visto, parece que no vamos a contar con una oposición útil, constructiva y leal para Extremadura".



Por todo ello, Bautista ha reclamado a la oposición "respeto para María Guardiola", puntualizando "qué mal le ha sentado" a Irene de Miguel "no ser la vicepresidenta del señor Fernández Vara" y, ha asegurado que, "en esta comunidad autónoma, ni están en riesgo las mujeres, ni están en riesgo los colectivos, ni están en riesgo todos los derechos que ha conquistado la sociedad extremeña".



Frente a ello, ha alertado que "en riesgo han estado las mil mujeres y niños, cuyos agresores sexuales, depredadores, violadores, se han visto beneficiadas de sus condenas y han sido excarcelados más de ciento treinta" por la ley del 'sí es sí'.



Sobre esta normativa, ha recordado se trata de una ley que tuvo que modificarse con el apoyo del PP y, los socialistas "prefirieron siempre apoyarse en los independentistas, en los golpistas y en los herederos de ETA, en Bildu".



El portavoz del PP ha lamentado que Extremadura va "a trompicones" debido a los gobiernos socialistas, valorando que ahora se inicia una legislatura en la que "por primera vez en la historia, la izquierda no tendrá mayoría en esta Cámara", por lo que "hoy es un día histórico".



Para Bautista, "atrás quedó ese cliché de que Extremadura era socialista", sino que Extremadura es "de quien se gana el cariño de sus gentes" y, los extremeños "tienen depositadas muchas esperanzas en un tiempo nuevo" y en "nuevas políticas que conduzcan a nuevos resultados".



El portavoz del PP cree que "Extremadura vive en un contexto económico que nada tiene que ver con la visión de Fernández Vara" que es "excesivamente optimista" pues, la región es la tiene la mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, y no ha habido una actuación contundente en la lucha contra la despoblación, entre otros datos que ha aportado.



Ante esta situación, Extremadura "necesita reformas estructurales que debemos afrontar con urgencia en los próximos meses" y, el Gobierno de María Guardiola "escuchará todas las voces, por muy críticas que sean".



Bautista ha querido agradecer a Vox su apoyo a la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta, un acuerdo con el que ambos partidos han "demostrado que se puede hablar, se puede dialogar y, si ponemos en la mesa los puntos en común, se puede llegar a un acuerdo".



Ha añadido que, "cuando hablamos de Extremadura y de los extremeños, el consenso es posible", por lo que, con su acuerdo, PP y Vox han conseguido "cumplir el mandato de las urnas, sumar entre quienes podemos sumar", por lo que ha instado al PSOE a que "no paguen su frustración con un partido que ha sido capaz de pactar a izquierda y a derecha por el bien de Extremadura".



Y, el portavoz parlamentario del PP ha concluido que, en el nuevo Gobierno de Extremadura, "no habrá rencor ni revisionismo", sino que hará "borrón y cuenta nueva" y dejará "de una vez por todas esa política de chincheta que ha dividido tanto a nuestra tierra durante décadas".