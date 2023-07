María Guardiola Martín proclamada Presidenta de la Junta de Extremadura

Tras dos jornadas de debate en el pleno de investidura de la Asamblea de Extremadura, la candidata y líder del PP regional, María Guardiola Martín, ha sido proclamada Presidenta de la Junta de Extremadura.

Recordar que, el PP no obtuvo mayoría en las elecciones del pasado 28 de mayo pues, el PSOE ganó las elecciones aunque, empataron a diputados, 28 ambas formaciones pero, tras un acuerdo de gobierno con Vox, que logró 5 escaños, ha conformado la mayoría absoluta suficiente para poder ser designada como la primera mujer Presidenta de la Junta de Extremadura.

Asimismo, indicar que, tanto el Grupo Parlamentario Socialista como Unidas por Extremadura han votado en contra de la investidura de María Guardiola, por tanto, ha salido adelante por 33 votos a favor y 32 en contra.

"Presidenta de todos"

Antes de ser proclamada, en su última intervención en el pleno de investidura, la ya presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha comprometido a ser la presidenta "de todos" en una legislatura en la que la palabra "se eleve sobre los gestos" y en la que "la verdad se imponga a las excusas".

La 'popular' ha pedido la confianza de los diputados "con humildad y sin aristas" y lo ha hecho con las "manos extendidas" y con un "compromiso de concordia" y, respecto a la próxima legislatura, ha afirmado que tendrá a una "oposición crítica y enérgica", algo que "no está discutido con una actitud reflexiva, constructiva y cabal".

Ha añadido que "sé que más allá de nuestras ideologías, que más allá de los caminos que cada uno elijamos, todos buscamos lo mejor para esta tierra y sus gentes. La democracia es una suerte de reencuentros, de decisiones y de certezas".

Para Guardiola, la obligación de los gobiernos es "unir y no dividir", además de cimentar sociedades "maduras, libres y ambiciosas", y no lo visto recientemente, cuando se ha infantilizado al electorado, convirtiendo a Extremadura y a España en una "severa guardería en la que los ciudadanos solo debían repetir las cancioncillas de los que allí mandaban".

A este respecto, ha matizado que "es más fácil derribar que construir, es más fácil indignarse que proponer soluciones, es más fácil gobernar sin el pueblo que hacerlo de su mano, es más fácil hablar que escuchar, gritar que convencer pausadamente. Pero los extremeños se han cansado y han ido a las urnas buscando esa nueva luz, la del cambio, la de la armonía, la de la política como un instrumento y no como un fin".

También, se ha referido a que es la primera vez que una mujer se presenta en esta cámara como candidata a una investidura y, cuando con el tiempo se juzgue su trabajo al frente de la Presidencia de la Junta, espera poder ser valorada por su labor y no por su género y por sus decisiones y por el fruto de las políticas que pondrá en marcha.

En este turno de cierre, ha recordado a todas las mujeres que con su trabajo han dignificado la tierra, ya que no todas tuvieron sus oportunidades, añadiendo que "no todas pudieron compartir la responsabilidad de sus hijos con sus parejas, no todas pudieron desarrollarse profesionalmente al margen del hogar. En ellas pienso cada vez que subo a este atril porque yo doy estos pasos últimos, pero el camino lo empezaron ellas".

La ya Presidenta de la Junta ha indicado que su política será horizontal pues, no quiere que la "verticalidad del poder haga sombra" a sus ideas o a sus compromisos; concluyendo que "soy una mujer con carácter y no pienso pedir perdón por ello porque nunca he conocido a un hombre que lo haga".

Guardiola quiere qe Extremadura sea "un referente en igualdad" y que la mujer rural tenga el reconocimiento que "merece", al tiempo que ha insistido en que cree en una "igualdad real, con leyes precisas, sin regañinas", y ha avanzado que no dará "ni un paso atrás en derechos".

Según la líder popular, "no hemos llegado hasta aquí para desandar el camino andado. Quien se abraza a la hipérbole y al catastrofismo en esta materia lo que está utilizando es el dolor ajeno para elevarse sobre los demás, porque los derechos sociales en esta tierra no se van a cuestionar ni a negar. Lo digo hoy, lo diré mañana, lo diré pasado, los derechos en Extremadura no están en juego".

Y, ha concluido afirmando que poder salir elegida presidenta es una "victoria", y "no por vanidad ni por aspiraciones políticas" sino porque siente que el pueblo de Extremadura ha confiado en ella para "aliviar su carga y para mejorar su vida".

De esta forma, ha recordado que "oocas veces he sido tan feliz como aquella noche en la que las urnas me lanzaron un mensaje de cambio. Cuando solo vale ganar, señor Vara, pues ninguna derrota es digna, y lo entiendo. Pero en el fútbol como en la vida a veces se celebran los empates, 28 a 28, quedó nuestro partido. Y en el desempate pues fue el centro-derecha el que marcó más goles. Y por eso estamos hoy aquí, señor Vara", aprovechando para agradecer la labor de Vara al frente de la Junta en los últimos años.

Guardiola ha reiterado que "el objetivo no es otro que el progreso de esta tierra. No va a ser fácil, pero lo vamos a conseguir juntos. Diálogo, consenso, esperanza. Por nuestros padres, por nosotros, por nuestros hijos, busquemos esa luz nueva".