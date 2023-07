PSOE: Guardiola ha realizado discurso carente de contenido y ha buscado "blanquear" a Vox

Ep

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Soraya Vega, ha considerado que la candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, ha pronunciado un discurso de investidura "carente de contenido", "vacío de propuestas concretas" y en el que ha buscado "blanquear" a Vox.



Según Vega, "hoy nos hemos encontrado con una candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura que no tiene proyecto para Extremadura. Y miren, hoy también hemos salido de dudas con respecto a qué versión de la señora Guardiola nos íbamos a encontrar. Nos hemos encontrado con esa versión 3.0, esa versión de la señora Guardiola que pretende blanquear a sus socios, que pretende blanquear a Vox".

De este modo, ha indicado que la 'popular' solo ha mencionado a Vox en una ocasión al final de su intervención, haciendo un ejercicio de "malabarismo político", cuestionando "si tanta vergüenza le da a la señora Guardiola el haber llegado al acuerdo que ha llegado con la formación de extrema derecha".



Según Vega, "la poca credibilidad que hoy le quedaba a la señora Guardiola, si es que le quedaba algo, ha sido definitivamente enterrada en la tarde de hoy".

Además, ha mostrado su preocupación por el hecho de que Extremadura tenga que ser "supervisada" por Madrid porque "ni tan siquiera los suyos se fían de su palabra", que "no vale absolutamente nada".



En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista también ha mostrado su preocupación por la "cara B del acuerdo" entre PP y Vox, por lo que "no ha mencionado" y por lo que "no está escrito".

Asimismo, ha matizado que "hay algo que nos preocupa, que se ha dicho de manera muy clara, y es que la señora Guardiola va a eliminar la Consejería de Igualdad de la Junta de Extremadura", en relación a que ésta asumirá directamente las competencias en esta materia.



Por tanto, Vega ha considerado que, desde este mismo momento, María Guardiola queda "absolutamente deslegitimada" para hablar de igualdad y para hablar de feminismo.



Por otro lado, ha lamentado que Guardiola no haya aludido durante su intervención a cuatro de las cuestiones que más le preocupan a los extremeños, que son el empleo de calidad, la vivienda, la inflación o la emergencia climática.



La portavoz socialista ha concluido que "es un mal día para Extremadura porque se han cambiado los derechos por sillones, por mucho que la señora Guardiola haya intentado ocultar el acuerdo al que ha llegado con Vox".



Frente al discurso de la 'popular', Soraya Vega ha puesto en valor que este viernes, a través de la intervención del presidente del Grupo Socialista, Guillermo Fernández Vara, se podrá asistir a un debate "riguroso", "anclado en la realidad", "propositivo" y "a la altura" de lo que los extremeños esperan del PSOE.