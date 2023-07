Igualdad formará parte de Presidencia de la Junta para garantizar su carácter prioritario

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que asumirá directamente las competencias en materia de igualdad en su gobierno para "garantizar su carácter priotario".

En su discurso durante debate de investidura en la Asamblea de Extremadura, Guardiola ha recalcado que "nosotros sí nos tomamos en serio la igualdad, trabajamos día a día para su plena realización".

De esta forma, ha reafirmado que la igualdad será un eje "prioritario" en su gobierno en Extremadura, una materia que "debe ser abordada de una manera transversal por las diferentes políticas políticas, y por todos los niveles de gobierno" pues, "supone el efectivo cumplimiento de un derecho fundamental".



Junto con ello, Guardiola ha señalado que se ha avanzado en igualdad pero "queda un largo camino por recorrer juntos", tras lo que ha señalado que "se habla mucho de feminismo en estos días de augurios terribles", frente a lo que ha reafirmado que las mujeres del PP no admiten "lecciones de feminismo ni de igualdad de nadie, siempre han existido mujeres que con su vida y con su esfuerzo lucharon por la igualdad".

Asimismo, ha considerado "una conquista social" que vaya a ser la primera mujer presidenta de la Junta de Extremadura, tras lo que ha enviado un reconocimiento a las mujeres que "han roto techos de cristal para que yo hoy pueda estar aquí".

Ha indicado que "voy a ser la primera mujer que preside esta región. Eso no es ni mejor ni peor, pero sí una muestra de los nuevos tiempos y de una nueva forma de entender, no sólo la política, sino la vida profesional", añadiendo que ser mujer no le hace mejor que sus compañeros, "pero tampoco peor"

Ni un paso atrás contra la violencia de género

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado también que su gobierno va "a luchar con todas nuestras fuerzas para erradicar la violencia de género", tras lo que ha reafirmado que "ni un paso atrás, ni un eufemismo".

Para ello, si es elegida presidenta de la Junta de Extremadura pondrá en marcha un plan autonómico que "recoja medidas de sensibilización y de prevención, de detección de casos de violencia machista y de atención a las víctimas".

Guardiola ha destacado la necesidad de "proporcionar autonomía socioeconómica a esas mujeres y coordinar los recursos existentes a nivel estatal, autonómico y local".

Para Guardiola, "ni un paso atrás, ni un eufemismo. No vamos a permitir que el dolor y la tragedia de muchas mujeres sea utilizada como arma política".

Estrategia de conciliación

La candidata del PP ha reiterado que "las mujeres no deberíamos elegir entre la familia o nuestra carrera laboral, que, en muchos casos, es una auténtica vocación, una pasión, y no sólo un trabajo.

Guardiola ha apuntado que las mujeres extremeñas "siguen sufriendo la mayor tasa de desempleo de España, siguen sufriendo la pobreza y la exclusión social" y cuando trabajan, sufren "una importante brecha salarial respecto a sus compañeros hombres y, cuando envejecen, siguen cobrando las pensiones más bajas".

Además, las mujeres asumen "mayoritariamente las tareas de cuidado" de los hijos, los padres o los familiares dependientes, esto "cuidado no reglado" les "impide muchas veces" que puedan formarse, trabajar y desarrollar sus carreras "en igualdad de condiciones que los hombres".

En ese sentido, ha considerado que cuando una mujer tiene, "por obligación, que asumir el rol de cuidadora", ella "se convertirá probablemente en una mujer que necesitará cuidados", lo que supone "una espiral de dependencia que no trata a todos por igual y que reparte injustos papeles según el género".

Ante esta situación, la dirigente del PP extremeño ha subrayado que "los datos se combaten con medidas eficaces, reales y efectivas", y que "deben ser implementadas y evaluadas", apostando por "favorecer la igualdad en el empleo, en el marco salarial, en la mejora de condiciones laborales y en la progresión del desarrollo profesional de las mujeres".

También ha abogado por "intensificar los esfuerzos para mejorar la conciliación y la corresponsabilidad desde una visión integral, no solo en lo familiar", para lo cual, "tanto hombres, como empresas e instituciones tienen que hablar desde una perspectiva conciliadora".

Ante esta situación, María Guardiola ha avanzado que su gobierno aprobará la primera Estrategia de Conciliación de Extremadura, que "será el marco de referencia para caminar hacia la corresponsabilidad entre hombres y mujeres", en la que trabajarán con el objetivo de que "la conciliación sea una realidad en Extremadura, con el refuerzo de los servicios públicos y el apoyo al sector privado, impulsando la profesionalización de las tareas de cuidado".

También se creará un Registro autonómico de Guarderías y Centros Infantiles "que sirva a la conciliación de la vida familiar y laboral, y que facilitará la libre elección de centro", y se promoverá la contratación de profesionales en el ámbito doméstico a través de deducciones fiscales.