Guardiola defiende abrir la Junta al ciudadano y mirar a Extremadura con ojos de alcaldesa

En su primera intervención en el pleno de investidura, celebrado esta tarde en la Asamblea, la candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, ha resaltado que, si llega a la Presidencia de la Junta de Extremadura es "para resolver los problemas de los extremeños y mejorar sus vidas".

En este sentido, ha recordado que ha "tenido la mejor escuela para ello en la política local", que es "la primera puerta a la que los ciudadanos llaman cuando necesitan soluciones" y, su intención de "mirar a Extremadura con ojos de alcaldesa", de tal forma que el municipalismo inspire su mandato en la comunidad.

Guardiola ha destacado querer que "el contacto y la escucha a los extremeños no cese. Quiero abrir las puertas de la Junta de nuevo. Quiero que la Extremadura oficial sea un espejo de la Extremadura real".

Para la candidata del PP, se trata de un "nuevo rumbo" en Extremadura que, "no va a estar marcado por tacticismos, ni segundas intenciones, ni maniobras, ni planes secretos, ni conspiraciones", reiterando que "en Extremadura, habrá una nueva brújula que siempre señalará el interés general".

Así, Guardiola se ha comprometido a que "por encima de cualquier otra consideración, de carácter personal o partidista, Extremadura y los extremeños estarán por encima de todo" y, los ciudadanos están "cansados del enfrentamiento, de la polarización y del reproche".

Por eso, ha asegurado que si es investida presidenta de la Junta de Extremadura, evitará "trincheras y bandos" y apostará "siempre por el diálogo, porque sólo escuchando, sólo trabajando en equipo, podremos construir un futuro mejor para esta tierra", con un proyecto "en el que nadie se sienta excluido".

Diálogo y entendimiento frente a "que viene el lobo"

ha reafirmado que "frente al recurso fácil y simple" sobre 'que viene el lobo', "construiremos y no derribaremos, escucharemos y no mandaremos callar, avanzaremos y no daremos ni un paso atrás".

Ante la posibilidad de que con la entrada del nuevo gobierno "alguien anunciará con tono catastrofista un retroceso en derechos sociales" en Extremadura, ha lamentado que "fruto de la desesperación política se recurrirá a la hipérbole", reiterando que "alguien basará su discurso en el manido cuento de 'que viene el lobo'".

Frente a ello, Guardiola ha reivindicado la "responsabilidad de recuperar el prestigio de las instituciones", algo que prevé hacer "con diálogo, construyendo juntos y atados al mástil de la vocación de servicio público para no caer en los brazos terribles de las sirenas" y "no sucumbir a la manipulación, a los aplausos interesados y la odio".



Para la candidata del PP, "los ciudadanos ya no se dejan engañar por el cuento del temor" pues, a pesar de los avisos, "el lobo no apareció por Andalucía, no apareció por Madrid y tampoco se le verá por Extremadura".

Concretamente, ha recordado que, cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tomó posesión, se convocó una denominada "alerta antifascista" y "los agoreros anunciaron el fin del Estado del Bienestar" en esa región pero, 3 años después de esa manifestación, "a la que entusiastamente se unieron dirigentes políticos del PSOE y de Podemos, Juanma Moreno ha alcanzado un amplísimo respaldo social de los andaluces plasmado en una mayoría absoluta histórica", por lo que ha destacado que "los ciudadanos ya no se dejan engañar por el cuento del temor".

Por ello, ha recalcado que "dejamos que el pasado sea el pasado" y, si es investida presidenta de la Junta, "no voy a mirar al pasado ni a evadir mis responsabilidades" pues, "Extremadura sólo tiene una dirección, que es su mañana. Ese debe ser su único paisaje y su único empeño".

Asimismo, ha avanzado que será "la presidenta de todos. Sin excepciones, sin exclusiones y sin excusas", un camino que recorrerán "entre todos, porque la fuerza debe ser colectiva y firme" pues, "no habrá transformación si no avanzamos de la mano".

Guardiola ha afirmado que, "en Extremadura, habrá cambio, pero será un cambio armonioso y conciliador. Sin estridencias ni imposiciones. Sin prejuicios" ya que, "los extremeños nos han pedido entendernos para poder avanzar".

A este respecto, ha puntualizado que "lo que otros van a intentar disfrazar como una amenaza, como un riesgo, yo lo veo como una oportunidad de diálogo y de trabajo en común. Como un puente a la concordia".

Y, a lo largo de su discurso, María Guardiola ha admitido que su "falta de experiencia política me ha jugado alguna mala pasada" pero, cree que "eso que algunos llaman bisoñez y otros más generosos, frescura, no debe ser un demérito, sino una ventaja a la hora de ejercer el Gobierno desde unos nuevos parámetros, sin mochilas, sin dependencias del pasado, sin paternalismos".