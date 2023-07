Monago: "Momento histórico" que Extremadura vaya a tener primera presidenta y sea del PP

Ep

El cabeza de lista del PP al Senado por Badajoz, José Antonio Monago, ha calificado como un "momento histórico" la sesión de investidura que arranca en la Asamblea y que convertirá a María Guardiola en la primera mujer que preside el Ejecutivo autonómico, recalcando que "la primera mujer que va a ser presidenta de nuestra comunidad autónoma y además del Partido Popular".

También se trata, ha reafirmado, de un momento "apasionante", dado que siempre que hay una situación de cambio también es de "esperanza", de "energías renovadas" y de nuevos equipos que "se incorporan a una vocación pública de servicio" a los ciudadanos, y en ese sentido cree que desde el PP lo afrontan "con muchísima ilusión y con mucho sentido de la responsabilidad".

Así lo ve y lo vivió él mismo, "esa mariposa en el estómago que tiene uno cuando está en la investidura" que él mismo vivió en 2011, de manera tal que se pone "en el pellejo de la que va a ser presidenta de la comunidad autónoma y es un momento muy apasionante, de mucha responsabilidad también".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por la cita de esta tarde, así como por el hecho de que la toma de posesión de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura tendrá lugar el próximo lunes en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el mismo emplazamiento elegido por José Antonio Monago para su toma de posesión como jefe del Ejecutivo autonómico.

Sobre esto último, Monago ha incidido en que tampoco hay muchos sitios y dadas las altas temperaturas al aire libre no se puede hacer y no es recomendable, así como que tiene que ser en un entorno que, además, aporte "solemnidad" a la toma de posesión de la presidenta de la comunidad.

"Qué mejor que un marco que también tiene una proyección nacional e internacional porque al final también eso vende Extremadura", como es el espacio en el que toma posesión la futura jefa del Ejecutivo regional como es el Museo Nacional de Arte Romano.

NÚÑEZ FEIJÓO Y LA LISTA MÁS VOTADA

Por otro lado, considera "muy fácil" defender la postura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo sobre la lista más votada desde Extremadura, donde Guardiola va a gobernar tras pactar con Vox a pesar de que el PSOE recibió más votos.

Al respecto, ha reprochado al candidato socialista, Pedro Sánchez, que "lo que no puede" es gobernar en "muchos" ayuntamiento en el País Vasco con Bildu, "y ponerse estupendo en el resto de España", como tampoco "se puede gobernar en muchos ayuntamientos en Cataluña con Esquerra Republicana, que lo hace el PSOE ahora mismo, y ponerse estupendo".

"Ellos pueden pactar con todo el mundo y nosotros no podemos pactar con nadie, es que la ley del embudo...", ha continuado, para resaltar en todo caso que sabe que los españoles tienen "madurez" y "esto lo están viendo día a día", y que "no tiene más recorrido".

Ha apuntillado de igual modo que se puede "intentar enmascarar" lo que pasó en el debate entre Feijóo y Sánchez, en el que "pasó lo que pasó, y es que hay un presidente que está de salida y un presidente que está de entrada", que es Feijóo en el Gobierno de España.

Sobre este tema ha contado una anécdota que le ha ocurrido en la presente campaña electoral durante una visita a Fuenlabrada de los Montes, donde intercambió unas palabras con unos jubilados que le dijeron que pertenecían a la agrupación local socialista y que "blanqueaban a Bildu, es que Bildu hace mucho que no mata".

"Que pensionistas extremeños que sean del PSOE, que yo los respeto muchísimo, blanqueen a Bildu, oye el sentido común es el sentido común", ha indicado Monago, a quien le sorprende "que se quiera blanquear a estas alturas" y en un momento "muy triste" en el que se recuerda el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Por ello, ha reconocido que "funcionan muy bien los argumentarios del PSOE" para que se pueda decir desde Extremadura "que es que Bildu hace mucho que no mata", cuando "en ocasiones" se ha llegado a acuerdos con dicha formación para sacar adelante proyectos de ley o muchos ayuntamientos en el País Vasco.

Además, ha recordado que la propuesta de la lista más votada se planteó "hace mucho tiempo" y Sánchez "no lo cogió", si bien Feijóo la reiteró en el debate cara a cara del pasado lunes, y que el candidato socialista no suscribió porque no va a ganar las elecciones, y "a estas alturas" ni "las tripas" de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) le dan la victoria, "y por eso ahora querer enredar el debate con otras cosas no tiene ningún sentido", ha dicho.

Sobre este mismo asunto y el hecho de que el PP no sea la lista más votada en Extremadura, ha replicado si los 'populares' dejan que gobierne el PSOE donde gana, pero donde no los socialistas pueden pactar con Bildu o con Esquerra Republicana y "hacerse con los ayuntamientos".

De todas formas, Monago se ha mostrado "convencido" de que va a haber una apuesta mayoritaria de los españoles por el Partido Popular el 23 de julio, "muy contundente y muy clara", como pasó en Andalucía, en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento madrileño y como va a pasar en el conjunto de España. "No tenga ninguna duda, esto ya es imparable, el cambio es imparable", ha concluido.

El cabeza de lista del PP al Senado por Badajoz, José Antonio Monago, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras mantener una reunión acompañado del número uno al Congreso por Badajoz, Antonio Cavacasillas, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, con representantes de ELA Badajoz.