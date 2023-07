Teniente: El socavón de la N-523 es "un símbolo de la falta de respeto a los extremeños"

Ep.

La cabeza de lista del PP al Congreso por Cáceres, Cristina Teniente, ha asegurado que el socavón abierto el pasado mes de diciembre en el kilómetro 45 de la N-523 a la altura de Puebla de Obando, que lleva siete meses sin ser arreglado, "es un símbolo de la falta de respeto a los extremeños y del desprecio más absoluto del Gobierno de Pedro Sánchez a los extremeños".

Teniente ha criticado que ahora "parece ser que tiene problemas estructurales esa obra que obligan a levantar el hormigón y volver otra vez al inicio", algo que ha calificado de "insoportable" por lo que considera que hay que decir "basta ya" ante el hecho de que las dos capitales de provincia extremeñas sigan "separadas por un semáforo" en la carretera que impide el tráfico fluido.

"Esto no puede seguir así, nadie asume responsabilidades, nadie dice nada más que hay que seguir esperando, que es lo que nos dijo Fernández Vara y que hay que seguir teniendo paciencia", ha subrayado la cabeza de lista de los 'populares' por la provincia de Cáceres que ha viajado este miércoles a Trujillo para visitar junto a la alcaldesa de la localidad, Inés Rubio, las Bodegas Las Granadas Coronada y posteriormente reunirse con la Asociación Coloquios Históricos de Extremadura.

Teniente ha señalado que esta situación de "carretera indigna" no se la imagina que ocurriera en dos capitales catalanas, al tiempo que ha criticado que hace dos décadas que existe una promesa de construir una autovía entre Cáceres y Badajoz y "ahora lo que no tenemos es ni siquiera autovía ni carretera porque lo que hay es uno o dos semáforos que nos incomunican".

"Arreglar un problema estructural después de unas lluvias no puede llevar a una región sin tener tráfico pesado por esa carretera y desconectado y no sabemos hasta cuándo. Esto tiene que llevar a una reflexión profunda, esto no puede seguir pasando y decimos desde el Partido Popular basta ya, basta ya de falta de respeto a la región", ha incidido en declaraciones a los medios.

TURISMO DE GRANDES EVENTOS

Respecto a la visita a las bodegas trujillanas, Teniente ha destacado la importancia del sector vitivinícola en la región y en concreto el asociado a la actividad hostelera y a la organización de grandes eventos que apuestan por un modelo de negocio que la agricultura con el turismo y la actividad agroalimentaria, lo que supone una "oportunidad" de desarrollo en muchas zonas.

"El turismo es un motor de atracción de oportunidades y de empresas y tiene que continuar en una evolución que pase por la innovación, por nuevos procesos, por nuevos servicios y por nuevas ofertas turísticas porque esa es la única manera de conseguir en territorios como Extremadura atraer y asentar población", ha apuntado la candidata, que ha resaltado el "gran potencial" del turismo de grandes eventos.

A la pregunta de la posibilidad de que si Alberto Núñez Feijóo llega al Gobierno, Cristina Teniente pueda ser ministra tal y como apuntan algunos medios, ella ha dicho que "son especulaciones típicas de estas fechas" y que ahora lo que toca es seguir recorriendo la región "mañana, tarde y noche" porque "hasta que no se abran las urnas no hay nada que celebrar".

"Por lo tanto solo hay que trabajar y trabajar duro y trabajar con seriedad, con rigor, con solvencia, con humildad y escuchar a la gente, escuchar los problemas porque solo así se pueden llegar a las soluciones", ha concluido.