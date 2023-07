El PSOE se pregunta "qué versión" de Guardiola se verá en la investidura

Ep.



La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Soraya Vega, se ha preguntado "qué versión" de María Guardiola se verá en el debate de investidura, al que su grupo acudirá con "espíritu propositivo" y hará un análisis "serio y riguroso" de la realidad de la región y mostrará algunos de los "datos históricos alcanzados".



De esta forma, Vega se ha cuestionado si en el debate, que se desarrollará este jueves y viernes, se verá la "versión 1.0" en la que la 'popular' marcaba las "líneas rojas" a Vox y recalcaba que su "único patrimonio era la palabra" o la "versión 2.0" que es la de las "alfombras rojas" a dicho partido.



"La versión de una señora Guardiola que como sus propios compañeros han dicho tuvo que tragarse sus palabras para claudicar como claudicó con la extrema derecha a costa de todo", ha dicho.



Asimismo, ha planteado también una posible "versión 3.0" de Guardiola, que es la que se está viendo estos días, ha dicho, y en la que, "humillada", dedica "muchos esfuerzos en blanquear a la extrema derecha y al acuerdo que ha firmado con ellos".



"Una versión que tiene que ver cómo esos señores feudales, a los que ella misma se refería, vienen de Madrid a supervisar y a revisar lo que está haciendo aquí en Extremadura, porque ni ellos ni los suyos se fían de la señora Guardiola. Y sea cual sea la versión que veamos el próximo jueves y el próximo viernes, lo que sí tenemos claro es que no es de fiar", ha indicado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces.



AL PSOE LE PREOCUPA EL CONTENIDO DEL ACUERDO PP-VOX



La portavoz del PSOE en la Asamblea también ha indicado que a su grupo le "preocupa mucho el para qué y el qué", junto al "quién", en el acuerdo de gobernabilidad entre el PP y Vox.



Así, junto al contenido dado a conocer, ha mostrado preocupación hacia lo que "no se ve" y hacia lo que "no está escrito", por lo que ha indicado que lo que debe hacer Guardiola y el PP es explicar "lo que no se ve, lo que no está escrito, lo que no aparece".



Vega, en su intervención, también ha señalado que la investidura es un "trámite imprescindible para la normalidad democrática" y que, como ha asegurado, ha puesto en marcha la "determinación" de Guillermo Fernández Vara al ser propuesto, en un primer momento, como candidato, aunque se retiró al llegar PP y Vox a un acuerdo de gobernabilidad.



"Gracias a nuestro grupo, gracias a nuestro presidente, se ha puesto en marcha la legislatura. Y lo hicimos por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, por respeto a Extremadura, por respeto a las extremeñas y a los extremeños, y en segundo lugar para evitar que el Partido Popular y Vox utilizasen a Extremadura con fines puramente electoralistas", ha indicado, al tiempo que ha incidido en que el PSOE "nunca va a permitir que se juegue", ni que se "manosee a Extremadura".