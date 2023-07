Guardiola ofrecerá en el debate de investidura "propuestas" y "soluciones"

Ep.



La candidata a la presidencia de la Junta de Extremadura, la 'popular' María Guardiola, ofrecerá en el debate de investidura, que se desarrollará este jueves y viernes en la Asamblea, "propuestas" y "soluciones" con un discurso "sereno" y "moderado".



Así lo ha avanzado el portavoz de Grupo Parlamentario del PP en la cámara legislativa, Abel Bautista, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces que ha ordenado el debate, que se iniciará el jueves con la intervención de Guardiola y se reanudará el viernes con la participación de los grupos.



De este modo, ha señalado Bautista que los extremeños, que estarán "en el centro" de su intervención, podrán comprobar en el discurso de Guardiola que el proyecto político del cambio "ya es una realidad" y que el mismo recoge "las demandas, las reivindicaciones, las urgencias y la ilusión de la Extremadura real".



Por ello, la 'popular' pedirá la confianza de la Cámara y lo hará con un discurso "sereno", "moderado", "racional", "transversal" y "alejado de todo sectarismo y de toda radicalidad" en la que está "instalado el sanchismo".



En esta línea, Bautista se ha mostrado seguro de que Guardiola conectará con una "amplia parte" de la sociedad extremeña, que se podrá ver reflejada y reconocida con "propuestas y soluciones concretas a sus problemas".



"Los extremeños pidieron un cambio de política y de políticos el pasado 28 de mayo, pidieron pasar páginas a años de gobiernos socialistas de dejadez, de falta de reivindicación y de no aportar soluciones a sus problemas. Y lo que va a hacer el Partido Popular y María Guardiola es dar cumplimiento a esa exigencia de cambio", ha señalado.



ESPERA QUE LOS GRUPOS TENGAN "ALTURA DE MIRAS"



Respecto a la posición de los grupos en el debate de investidura, Abel Bautista ha confiado en que tengan "altura de miras" y "dejen a un lado la crispación, el sectarismo y los intereses de partidos para centrarse en los intereses de los extremeños y en los intereses de Extremadura".



Así, ha defendido que la Asamblea de Extremadura "no puede convertirse en un mitin" por mucho que se esté en campaña electoral, ha dicho, "como algunos pretendían convertirla con ese debate de investidura fallido", en referencia a la posición del Grupo Socialista.



En este sentido, ha incidido en que los grupos deben ser conscientes de que se va a investir a la "primera mujer presidenta" de la Junta de Extremadura y por tanto el debate debe girar en torno a lo que "importa" a Extremadura y sus ciudadanos y no sobre los "problemas de los distintos partidos políticos".



"A partir del viernes, como digo, Extremadura tendrá ya presidenta y esto supone un paso previo a la derogación del sanchismo que esperamos que suceda el próximo 23J. Una derogación del sanchismo que cada día que pasa es más evidente y ayer lo pudimos ver en el debate entre el señor Sánchez y el señor Feijóo", ha incidido.



También, y preguntado por los medios por los siguientes pasos a seguir tras la investidura de Guardiola, Abel Bautista ha avanzado que "todo apunta" a que la toma de posesión será "la semana que viene", al igual que las "primeras decisiones de la presidenta".



No obstante, ha recalcado que no puede adelantar nada más al respecto ya que "próximamente" se mantendrá una reunión con la Asamblea y la Junta de Extremadura para poner en marcha el procedimiento de la toma de posesión. "Será cuestión de días, un día, dos días como mucho, cuando podamos informar con más detalle de esa fecha", ha aseverado Bautista.