Feijóo presume pacto extremeño PP-Vox frente a los de "vergüenza" de Sánchez y Bildu

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha presumido este viernes del pacto "transparente" que han suscrito PP y Vox en Extremadura y lo ha contrapuesto a los "pactos de la vergüenza" con Bildu del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Es más, se ha mostrado convencido de que los socialistas repetirán su acuerdo en Navarra con la coalición abertzale, pero esperarán a que pasen las elecciones generales del 23 de julio.



Así se ha pronunciado en la clausura de un mitin junto a la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, y al candidato número 1 de la provincia de Badajoz al Congreso, Antonio Cavacasillas, en Badajoz, al que han asistido unas 800 personas.



Justo una semana después de que PP y Vox hayan sellado su pacto en Extremadura que hará presidenta a la 'popular' María Guardiola, con Vox en el Gobierno con una consejería, Feijóo ha dicho que "ojalá todos los pactos" que se han hecho en España en los últimos años fuesen "igual de transparentes" que el que se ha hecho en Extremadura.



"Ojalá no tuviésemos que ver a Sánchez negando sus pactos con Bildu y posponiendo el gobierno de Navarra para que, después de las elecciones, vuelvan a pactar con Bildu", ha manifestado. Según ha dicho, el Gobierno de Sánchez "ya ha sacado a la Guardia Civil de Navarra" y ahora queda "el pacto" en la Comunidad Foral "pero fuera del plazo del 23 de julio".



"Y ojalá no nos hubiésemos enterado que el gobierno de Sánchez le ofreció un indulto al señor Puigdemont. Ojalá no nos hubiésemos enterado realmente de lo que hay detrás de esos pactos", ha proclamado el líder del PP.



En este sentido, ha asegurado que "escuchar al sanchismo dar lecciones de pactos cuando resulta que no son capaces ni siquiera de acreditar lo que pactan es un sarcasmo".

Además, ha matizado que "nosotros no hacemos pactos de vergüenza, nosotros hacemos pactos con los papeles, con los contenidos, con la publicidad".

PIDE UNIR EL VOTO EN EL PP PARA QUE "NO HAYA BLOQUEOS"

Ante un auditorio entregado, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha asegurado que él quiere un Gobierno "de una pieza" y "sin intermediarios" y "sin contaminar", que "salga directamente de las urnas" y "solo obedezca a los votantes".

"Y por eso le digo a la gente que quiere acabar con el sanchismo que la papeleta que garantiza acabar con el sanchismo es la papeleta del Partido Popular, que el resto de papeletas se pueden quedar por el camino", ha avisado.

En este sentido, ha pedido su confianza a los que quieren "un cambio político" en España porque no les van a "fallar". "Yo vengo a pedir el voto para que en España no haya bloqueos, que no haya ni bloques ni bloqueos, ni de los que creen que pueden perder atrincherándose en el poder ni de los que quieren obstaculizar el cambio político en España", ha manifestado, en alusión tanto a Sánchez como a Vox.

HACERLE UN "FAVOR" AL PSOE Y QUE SE "RESETEE"

A su entender, es el momento "de pasar página al sanchismo" y de "hacerle un favor al PSOE" para que "se regenere", "se recupere", "se resetee" y "vuelva a ser un partido de Estado" porque "lamentablemente ya no lo es".

Feijóo se ha mostrado convencido de que son los "últimos días del sanchismo" y ha recalcado que "la mejor noticia es que quedan dos semanas para dejar atrás todo lo que ha supuesto el peor gobierno de la democracia" con "división", "chapuzas" legales como la ley del 'solo sí es sí' y "utilización de las instituciones".

El líder del PP ha subrayado que España tiene que dejar atrás "las divisiones pero también las chapuzas", al tiempo que tiene que empezar a tomar medidas porque, a su entender, la economía no va como "una moto", como sostiene el Gobierno.

"Debe ser que ir como una moto es ser líderes en paro, ser líderes en déficit, ser líderes en deuda, ser líderes en incremento de impuestos y ser líderes en no llegar a fin de mes la mayoría de las familias españolas", ha exclamado.

En su intervención, Feijoo ha insistido en que el PP lo que quiere es "unir" a los españoles que quieren un Gobierno mejor" y una "política mejor", de forma que el Gobierno de España no siga "instalado otros cuatro años en un lío permanente" y el "follón".

Dicho esto, ha ironizado con que la última propuesta de Sumar, "Podemos versión original", sea "disminuir el número de ministerios". "¿Qué os parece? ¿A qué es un chiste?", ha aseverado, para añadir que el PP quiere un Ejecutivo formado por "gestores con trazabilidad y con experiencia, y no por personas cuyo primer trabajo ha sido ser ministro o ministra de España".

ELOGIA A MARÍA GUARDIOLA, UNA MUJER "BRILLANTE" Y "AGUERRIDA"

El líder del PP ha elogiado a María Guardiola, a la que ha definido como una "mujer brillante" y "aguerrida". "Y gracias a ser una mujer brillante y a ser una mujer aguerrida va a ser la primera presidenta de la comunidad autónoma de Extremadura", ha manifestado, mientras los asistentes coreaban 'presidenta, presidenta'. La investidura de María Guardiola está prevista los días 13 y 14 de julio.

Feijóo, que se ha mostrado "orgulloso del trabajo" que ha hecho el PP en Extremadura porque ha "abierto las puertas del talento a todas las personas que han querido trabajar y incorporarse" al proyecto del partido, lo ha personificado en el alcalde de Cáceres, Ignacio Gragera, exdirigente de Cs, que ha cosechado mayoría absoluta el 28 de mayo. "Es el pelirrojo más importante del Partido Popular de España", ha exclamado.

Dicho esto, ha animado a los españoles a acudir a votar "masivamente" en las elecciones del día 23. "Ya sé que lo que se pretendía era a ver si sonaba la flauta y perdían por poco, pero os puedo asegurar que van a perder por mucho y vamos a ganar por mucho", ha proclamado, cosechando un aplauso.