El Gobierno lanza el PERTE VEC II y la convocatoria de ayudas a la línea de baterías

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos para el impulso a la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado dentro del PERTE VEC, y la convocatoria de ayudas a proyectos de producción de baterías del vehículo eléctrico del año 2023, dotada esta última con 850 millones de euros.

De este modo, la multinacional Envision, que proyecta una fábrica de baterías en Navalmoral de la Mata, podrá concurrir a esta convocatoria, cuya ventanilla estará abierta desde el próximo 17 de julio hasta el 15 de septiembre.

En concreto, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría General de Industria y de la PYME, ha realizado un importante trabajo de adaptación del programa atendiendo a las oportunidades de mejora detectadas tras la convocatoria de 2022, a las demandas del sector canalizadas a través de las asociaciones profesionales y a las nuevas condiciones financieras y regulatorias.

Así pues, entre los principales cambios, se ha sustituido el esquema de la agrupación de empresas en torno a un proyecto tractor por uno basado en proyectos individuales para empresas del sector "más ágil y dinámico", según detalla el departamento ministerial en una nota de prensa.

Además, se ha establecido un sistema de concurrencia simple que va a permitir resolver los proyectos por orden de llegada. También se extienden los plazos de ejecución de los proyectos e inversiones que se presenten.

ESTRUCTURA DE LAS CONVOCATORIAS DEL PERTE VEC II

La nueva orden estructura el apoyo a la cadena de valor del VEC en dos secciones claramente diferenciadas. La primera de ellas (sección A) se dirige a incentivar la inversión en capacidad de producción industrial de baterías destinadas al vehículo eléctrico, sus componentes esenciales y la producción o recuperación de materias primas fundamentales necesarias, beneficiándose de las condiciones aprobadas en el Marco Temporal de Crisis y Transición.

En cambio, la segunda (sección B), se dirige a apoyar planes de inversión orientados a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado, sus sistemas, subsistemas y componentes, y ciertos sistemas de infraestructura auxiliares necesarios para su despliegue.

CONVOCATORIA DE LA SECCIÓN A DE BATERÍAS DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Tal y como recuerda Industria, España notificó a la Comisión, en el marco del Marco Temporal de Crisis y Transición, un régimen de 850 millones de euros para apoyar la producción de baterías para la cadena industrial de vehículos eléctricos y conectados, en la sección A del proyecto de nueva orden.

Bajo este régimen, que se financiará parcialmente a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la ayuda tomará la forma de subvenciones y préstamos directos.

La medida está abierta a las empresas que produzcan baterías, sus componentes esenciales y materias primas relacionadas. El importe máximo de la ayuda por beneficiario oscilará entre 150 y 300 millones de euros para la inversión en el ámbito de las baterías, según se realice en zona asistida o no; no superará los 100 millones de euros para inversiones en componentes esenciales; y no superará los 25 millones de euros para inversiones en materias primas.

La Comisión ha constatado que el régimen español se ajusta a las condiciones establecidas en el Marco Temporal de Crisis y Transición. En particular, la ayuda incentivará la producción de equipos relevantes para la transición hacia una economía neta cero; y se otorgará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

SIGUIENTES PASOS Y VALORACIÓN

Por tanto, la ventanilla de la convocatoria de la sección A de baterías del vehículo eléctrico estará abierta desde el 17 de julio hasta el 15 de septiembre.

En los próximos días los eventuales solicitantes tendrán a su disposición todos los formatos de documentos, guías metodológicas y acceso a la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Mientras, la convocatoria de la sección B se publicará en los próximos días, después deque finalmente la Unión Europeapublicase el Reglamento de Exención por Categorías la semana pasada.

Por todo ello, Gómez está convencido de que se agotarán los fondos y de que “España va a estar a la altura del reto industrial y vamos a liderar la movilidad sostenible en Europa”, ha sentenciado.