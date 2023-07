Vara ofrece su colaboración a Guardiola en el proceso de transición al frente de la Junta

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha indicado que ofrecerá su colaboración a la 'popular' María Guardiola en el proceso de transición al frente del Ejecutivo regional y ha considerado que "no va a haber ningún problema" con los proyectos industriales interesados en asentarse en la comunidad.



En este sentido, Vara, en una entrevista en Canal Extremadura Radio recogida por Europa Press, ha recalcado que en conversaciones con Guardiola le ha transmitido que está a su disposición en "lo que necesite, las horas que necesite y los días que necesite".



"Yo creo que hay muchas cosas que irán en los papeles que se entreguen al gobierno entrante, pero hay otras que las tenemos que hablar, que son también importantes para saber esas cuestiones que uno percibe de la realidad y algunas claves que yo creo que le pueden ayudar", ha señalado.



También ha expuesto Vara que en esta semana han tenido la oportunidad de verse "en varias ocasiones", incluso en alguna de ellas con empresas interesadas en instalarse en la región con el objetivo de trasladar "tranquilidad" al sector empresarial y a los inversores.



Por ello, ha insistido en que la nueva presidenta de la Junta tendrá en él "toda la colaboración". "En lo político pues deseo que cuanto antes pierda pero en lo personal le deseo todo el éxito del mundo, porque creo que su éxito será el éxito de los extremeños", ha incidido.



Por otro lado, y sobre si el tiempo transcurrido desde la celebración de las elecciones a la conformación de un nuevo Ejecutivo regional pudiera afectar a los grandes proyectos anunciados en Extremadura, Vara ha dicho que "no va a haber ningún problema".



"Yo este mes y pico desde las elecciones me he dedicado expresamente a hacer una ronda con todos ellos para trasladarles clarísimamente que esto no es un tema de personas, que esto es un tema de oportunidades que la región ofrece y que no va a haber ningún problema. Están, yo creo, todos, casi todos, absolutamente consolidados", ha asegurado.



No obstante, ha indicado que "el único proyecto que está sin definir 100%" es el de la azucarera de Mérida. "Sería el único que yo ahora mismo pondría en duda. No preocupándome en exceso porque hay dos proyectos ya que ocuparían el espacio que ocupa la azucarera y que generarían bastante más empleo del que la azucarera hubiera generado. Los demás están todos vivos", ha recalcado.



FONDOS EUROPEOS



Sobre los fondos europeos y el riesgo a perderlos por no ejecutarlos, Fernández Vara ha incidido en que una de las razones por las que dio el paso de someterse a la investidura era por poner en "marcha el reloj", ya que no concebía que pudiera haber elecciones de nuevo en octubre, noviembre o diciembre porque hubiera sido "muy negativo para la región".



"Yo creo que con los tiempos que ya va a haber, con un gobierno antes de que acabe el mes de julio y que estará conformado plenamente a principios de septiembre, con el nombramiento de las estructuras, se podrá sin ninguna dificultad llegar a la certificación de los fondos y a que, evidentemente, podamos aprovecharlos, y luego empieza un nuevo programa operativo", ha remarcado.



En este sentido, ha indicado que le hubiera gustado, cuando llegó al Gobierno de la Junta en 2015, encontrarse la Extremadura que se va a encontrar María Guardiola, ya que mientras que él recibió una Extremadura con "500 millones de euros de déficit", la va a dejar en "equilibrio presupuestario" o con un "déficit mínimo".



También ha señalado que en estos momentos se paga a los proveedores en ocho días, mientras que en 2015 se pagaba a los 150 días. "Yo recibí a los tres días de llegar una carta del señor Montoro diciéndome que o enviaba un plan económico financiero en 15 días o nos controlaban las cuentas, o nos intervenían", ha señalado.



También ha indicado Vara que Guardiola se va a encontrar con un nuevo programa operativo de 3.592 millones de euros libre para desarrollar en los próximos años, por lo que no cree que haya "ningún presidente o ninguna presidenta que llegue al gobierno que se encuentre una situación tan saneada como la que va a encontrar ella en esta tierra".



Junto a ello, ha dicho, la región está a día de hoy por debajo de los 75.000 parados, cuando en 2015 había 150.000 parados, y se ha alcanzado los 415.000 afiliados en la Seguridad Social.



Respecto a las infraestructuras en la región, el presidente de la Junta en funciones ha expuesto los 1.700 millones de euros invertidos por los gobiernos socialistas en el ferrocarril extremeño y ha añadido que cree que, "de aquí a final de mes va a estar terminada la electrificación de todo el tramo Badajoz-Plasencia".



DEL ACUERDO PP-VOX LE PREOCUPA "LO QUE NO DICE"



También, y sobre el acuerdo programático firmado entre PP y Vox en la región, ha dicho que lo más le preocupa es lo que "no dice", ya que le parece "inaudito" que en una región donde por las mañanas piden más docentes, médicos y enfermeros, por la tarde se proponga quitar el impuesto de patrimonio a quienes más patrimonio tiene en Extremadura.



"Es decir una cosa y la contraria, son absolutamente incompatibles. Y ya lo vamos a ver, si lo vamos a comprobar. Si la realidad de todo esto ya la hemos vivido. Cuando el PP ha gobernado, lo público ha sufrido", ha recalcado.



CAMPAÑA ELECTORAL 23J



Sobre la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 23 de julio, que comienza esta medianoche, Guillermo Fernández Vara ha considerado que "hay absolutamente partido".



"Desgraciadamente en España, lo digo, hemos entrado en una dinámica de reparto electoral en la que las mayorías no son posibles por parte de un partido y entonces juegan otras variables. Y a fecha de hoy, en los programas están saliendo datos todos los días y están todos los bloques muy ajustaditos", ha señalado.



Finalmente, y sobre las declaraciones pronunciadas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre que no merece gobernar quien pierde las elecciones, Vara ha dicho que se las debería aplicar "en propia persona" porque en Extremadura "va a gobernar quien perdió las elecciones".