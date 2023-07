El PSOE lamenta: “Guardiola está sometiendo a Extremadura a un ridículo a nivel nacional”

Rd./Ep.

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha señalado este lunes que la presidenta del PP en la Comunidad Autónoma, María Guardiola, "además de mentir a todos los extremeños y extremeñas, está sometiendo a Extremadura a un ridículo y a una vergüenza a nivel nacional".

Así pues, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, la dirigente socialista ha considerado que lo que tiene que hacer la líder de los 'populares' extremeños "es pedir perdón por el daño que está haciendo a la credibilidad y a la dignidad de esta tierra”.

De este modo, Vega ha lamentado que “la propia María Guardiola ha reconocido que su palabra no tiene validez” y se ha preguntado “¿qué ocurrirá cuando tenga que negociar con los sindicatos?; ¿con las pymes, autónomos o con inversores?; ¿qué ocurrirá cuándo se reúna con organizaciones agrarias o con instituciones o con los presidentes de otras comunidades autónomas?".

A su entender, "está claro que nadie va a tomar en serio a esta persona, nadie va a tomar en serio a Extremadura”, según informa el PSOE regional en una nota de prensa.

Además, en relación al acuerdo firmado por PP y VOX en Extremadura para gobernar la próxima legislatura, la portavoz socialista ha avanzado que “sobre este documento, la señora Guardiola tiene que dar muchas explicaciones".

"Lo primero es que explique por qué va en contra de los trabajadores y trabajadoras, contra las personas inmigrantes, contra las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, contra las personas LGTBI, contra la educación pública o contra las mujeres”, ha denunciado.

Y es que para Soraya Vega, este acuerdo representa que “ni el PP ni VOX creen en Extremadura e intentan justificar con ese documento alcanzar el poder a toda costa, a costa de la palabra dada, de los intereses de la gente, a costa de Extremadura; se trata de manosear esta tierra para alcanzar lo que buscan: más y más sillones”, ha sentenciado.



SESIÓN DE INVESTIDURA



A preguntas de los periodistas de cara a la sesión de investidura y por cómo serán los siguientes pasos después de que el secretario regional del PSOE y presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, haya anunciado que no se va a presentar, la portavoz del PSOE extremeño ha expuesto que los siguientes pasos son los que ya se iniciaron hace unos días, y que es la presidenta de la Asamblea quien tiene potestad para convocar una nueva ronda de contactos entre los grupos parlamentarios, algo que "previsiblemente" hará en esta semana.



Así, y en base a esa ronda de contactos se propondrá quién se presente a esa investidura, "previsiblemente" María Guardiola conforme a lo que ya se conoció el pasado viernes con el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox. No obstante, ha agregado, tienen que registrar la candidatura para proceder de acuerdo al reglamento de la Cámara.



De este modo, se vuelve a iniciar la ronda de contactos para volver a poner en marcha el funcionamiento de la Asamblea, ante lo que Vega ha considerado que lo que ha ocurrido en estos días viene a dar respuesta a lo que se temían en el PSOE, que el Partido Popular y Vox estaban "absolutamente dispuestos a paralizar Extremadura" hasta que pasasen las elecciones del próximo 23 de julio, y que es por eso por lo que el secretario general "decidió poner en marcha la democracia, nada más y nada menos que eso".



En este mismo sentido y en relación a cuándo se reunirá la Mesa de la Asamblea, ha incidido en que "previsiblemente" esta semana y que en ese momento será cuando se decida volver a poner en marcha la ronda de contactos, que liderará "como siempre" la presidenta de la Asamblea, en este caso la socialista Blanca Martín.



Interpelada también por los tiempos internos de la formación y por si se ha empezado a hablar en el PSOE sobre esta legislatura en la que podrían pasar a la oposición tras el acuerdo entre PP y Vox, Vega ha avanzado que esta misma semana se reunirá la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura, y que les gusta reunirse, verse, tomar las decisiones y analizar los diferentes escenarios "de manera conjunta", y así lo trasladarán "sin ningún tipo de opacidad", "opacidad que, por cierto, sí está llevando a la práctica el Partido Popular, de manera además muy preocupante".



Finalmente y después de que María Guardiola anunciase una reforma del reglamento para darle un puesto en la Mesa de la Cámara a Vox, la portavoz socialista ha concluido que se tiene que analizar desde la mesa y que hay una comisión permanente, que es la de reglamento "precisamente", de modo que a partir de ahí se tendrá que empezar a trabajar para que ella plantee qué es lo que quiere hacer, y cómo y cuál es la "mejor manera".



No obstante, ha querido aclarar que no se puede alterar la mayoría que se obtuvo en la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura.