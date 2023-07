Tras el acuerdo de PP y Vox, Vara afirma que "se podía haber evitado tanto engaño"

Ep

El presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha subrayado que "nos podíamos haber evitado tanto engaño" al que se ha visto sometido la región por parte de PP y Vox, antes de llegar al acuerdo de gobierno anunciado esta jornada.



En localidad portuguesa de Idanha A Nova, donde ha asistido a la presentación de la transformación de la Finca Herdade de Vale Feitoso, ha añadido que es un "demócrata convencido" y que para él "está por encima de otra consideración lo que los ciudadanos deciden" y, una vez anunciado el acuerdo entre PP y Vox, quiere "que cuanto antes se ponga en marcha el proceso" para que haya gobierno en Extremadura.

Para Fernández Vara, "han estado enredando para hacer lo que han querido hacer hasta que pasaran las elecciones, no lo han podido hacer", resaltando que "el reloj de Extremadura no lo pueden tener parado mas tiempo".



El presidente en funciones del Ejecutivo extremeño no ha querido entrar a valorar las palabras de Guardiola justificando su cambio de postura respecto a un gobierno con Vox, matizando que "soy el actual presidente de la Junta y permitirme un cierto respeto institucional", refiriéndose a lo explicado por la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, al respecto.