El PSOE presenta a Vara como candidato a presidente para que haya gobierno en Extremadura

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Ramón Ferreira, ha remarcado que Guillermo Fernández Vara es candidato a ser investido presidente de la Junta para que haya gobierno en la región y para que el tiempo que marca el Estatuto de Autonomía y el reglamento de la cámara "corra" y pueda haber un Ejecutivo, "que es lo que quieren los extremeños y las extremeñas".



Ante ello, lo que le queda por saber hasta los próximos días 5 y 6 de julio, cuando tendrá lugar este pleno de investidura de Fernández Vara, "es qué Partido Popular nos vamos a encontrar", puesto que los socialistas han sido "claros desde el primer momento, que es o se gobierna o se deja gobernar".



"Ante el desacuerdo nosotros presentamos esta investidura para que haya gobierno en Extremadura", ha señalado Ferreira, que ha valorado la designación de Vara como candidato a la investidura en declaraciones a los medios después de que la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, haya procedido a dicha designación.



Al respecto, Ferreira ha señalado que no tienen "la culpa" ni el Grupo del PSOE, ni la presidenta de la Asamblea, ni tampoco los extremeños de que se tenga en la región a un PP con una líder, María Guardiola, "que transita entre las líneas rojas y las alfombras rojas".



De este modo y parafraseando las palabras empleadas este martes por Vara, ha ahondado en que no saben "qué María Guardiola tenemos hoy, si la de las alfombras rojas o la de las líneas rojas" y en que "tienen una semana para decidirse", ante lo cual "si no son capaces de ponerse de acuerdo, si tenemos a la María Guardiola de las líneas rojas, pues que con su abstención puedan permitir que haya un gobierno en Extremadura".



"Y si tenemos a la María Guardiola de las alfombras rojas que le aclaren a los ciudadanos cuál es el valor de su palabra, y anuncien ese acuerdo como están intentando hacer, pero que lo hagan sin tacticismo, porque aquí los únicos que están jugando con los extremeños y las extremeñas es el Partido Popular", ha sostenido, junto con que "lo peor" es que "las reglas del juego las está poniendo la ultraderecha", el Grupo Parlamentario de Vox, ha dicho.



Desde el Grupo Socialista, su portavoz adjunto ha querido trasladar "lo mismo" que vienen diciendo desde el pasado 28 de mayo, con motivo de unas elecciones en las que hubo un partido que ganó, que fue el Partido Socialista Obrero Español, y dos partidos que conforman la derecha y la ultraderecha de esta región "que, si se ponían de acuerdo, podían sumar para gobernar".



A este respecto, ha continuado, los hechos han ido marcando este escenario "cada uno de los días" que llevan viviendo desde que se constituyó la Asamblea, como es que "ante el desacuerdo de la derecha y la ultraderecha, ante su tacticismo, el partido que ganó las elecciones es quien ha asumido la Presidencia de la Asamblea", al hilo de lo cual ha expuesto que, en adelante, "esos son los hechos que van a marcar el escenario político que tiene esta región".



"Hoy hemos conocido el único hecho real que se ha producido en esta tierra", según Ferreira, como que un mes después de las elecciones solo hay un candidato a la investidura de esta región que es Guillermo Fernández Vara, como así está registrado, y ante lo que, desde el Grupo Socialista agradecen que la presidenta de la Asamblea "se ciña a realidades y no a hipótesis o a posibles". Y es que, como ha recalcado, "la única realidad que hay es que el Grupo Socialista al completo ha registrado la candidatura de Guillermo Fernández Vara a esta investidura".



A preguntas de los periodistas por si han mantenido contacto con Unidas por Extremadura desde este martes para asegurar su apoyo en la investidura, ha recordado que ya indicó el secretario general regional y candidato a la investidura que ha tenido contactos con dicha formación, que le ha hecho llegar un documento y que lo tratará en el debate de investidura con los puntos trasladados, al hilo de los cuales ha considerado que en "muchos de ellos" pueden estar "de acuerdo".



Asimismo y en relación a que para el PP esta investidura puede ser un teatro o sainete al no tener los apoyos suficientes y coincidir con que al día siguiente comienza la campaña electoral de los comicios generales del 23J, ha replicado que el Partido Popular "se reitera en lo del sainete", pero que "el único sainete" que están viviendo los extremeños es lo que está ocurriendo en las filas de dicha formación, en la que "no se aclaran".



"Ya sabemos lo que hay, la María Guardiola de las líneas rojas o la de las alfombras rojas, está clarísimo", ha incidido, para insistir en que "se aclaren ellos en su sainete", y en que "lo que no se merecen" los extremeños es que se deje "en la parálisis un gobierno tan necesario que hay en Extremadura".



Un gobierno, ha concluido, "que se puede conformar y es tan sencillo que puedan hacer caso a las tesis que dijo su líder", Alberto Núñez Feijóo, en relación a que "si no son capaces de ponerse de acuerdo que dejen gobernar a la lista más votada que es el Partido Socialista".