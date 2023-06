Álvarez ve "letal" el "retroceso" que se está produciendo en los derechos LGTBI

Ep.



El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado "letal" el "retroceso" que se está produciendo respecto a los derechos del colectivo LGTBI evidenciado en algunos ayuntamientos y edificios públicos en los que se han retirado símbolos por iniciativa de Vox, pero también, ha advertido, en algunos casos con la "complicidad" del PP.



Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en Mérida, donde ha asistido a una asamblea de delegados sindicales para tratar sobre los últimos avances laborales, donde ha lucido "con orgullo" un pañuelo con los colores arcoíris.



Sobre la retirada de banderas LGTBI de algunos edificios oficiales, se ha referido al lema del Día del Orgullo, al afirmar que no hay que dar "ni un paso atrás con los derechos de las personas, sean más o sean menos".



Para el dirigente sindical, es "letal el retroceso que se está produciendo", en concreto, ha dicho, en "algunos ayuntamientos con la complicidad, por no decir, a veces acción directa del Partido Popular".



"Que no nos expliquen milongas", ha exclamado Álvarez, para advertir que si un ayuntamiento el día del Orgullo no puede colocar la bandera LGTBI, que es un "síntoma de normalidad, de integración", en especial en localidades más pequeñas quiere decir que "estamos ante una situación de retroceso", que "ocurre tres cuartos de lo mismo", ha advertido, en relación con los derechos de las mujeres.



NEGACIONISTAS EN PARLAMENTOS



Por otro lado, sobre la situación de los pactos de gobierno tras las elecciones del 28M, ha señalado que Extremadura puede "felicitarse" de que la Presidencia de la Asamblea no ha seguido el mismo camino que en Aragón, la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares, porque considera "poco respetuoso" que las cámaras legislativas autonómicas tengan al frente de las mismas a "personas extremistas".



Así se ha referido a quienes "niegan cuestiones que solo niega una minoría muy minoritaria", lo cual "solo ocurre en países y con partidos con una más que discutible trayectoria" e incluso, ha dicho, "talante democrático".



"No se puede jugar con las presidencias de los parlamentos", ha lamentado Álvarez, quien considera que esta institución es "una cuestión muy digna", por lo que celebra que en Extremadura se haya elegido una presidencia que responde a una parte "muy mayoritaria" que no tiene esas "posiciones negacionistas extremas contra colectivos de personas" o que niega "cuestiones tan poco negables hoy como el cambio climático".



Con estos pactos, ha abundado, considera que Vox y PP están "demostrando que no les importan los problemas de la gente", puesto que no se está hablando sobre la vivienda, la sanidad, sino de bajar impuestos "a los ricos, a los que no necesitan que se les bajen los impuestos".



Así, considera que se está produciendo "un timo a la sociedad" tras una campaña electoral en la que "se ha hablado de ETA, que lleva diez años afortunadamente disuelta", de Bildu y "de todo menos de lo que tiene importancia para los ciudadanos".