Guardiola pide dejar en 'stand-by' durante unos días la investidura "fallida" de Vara

Ep.



La candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido a la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, que deje en "stand-by" durante unos "días" la candidatura del socialista Guillermo Fernández Vara a una investidura "fallida" para retomar la negociación con Vox para lograr su apoyo.



Unos días de espera, los de esta semana, ha señalado Guardiola a los medios de comunicación tras la reunión con Martín en la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para poder presentar un candidato a la investidura, porque, tal y como ha señalado, el "centro-derecha" es el "único bloque" que puede lograr los apoyos necesarios para investir un presidente.



Por ello, ha pedido a Martín que, de momento, no proponga la investidura de Vara, quien, a sabiendas de que no le dan los números, pretende "hacer un sainete utilizando a la institución" para hacer un nuevo "servicio" a Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales del 23J.



En su intervención, en la que ha negado presiones de su partido para llegar a un acuerdo con Vox sino que ha escuchado "opiniones", ha dicho que no ha cambiado de postura desde su comparecencia tras la sesión constitutiva de la Asamblea, en la que reiteró que la formación de Abascal no entraría en su gobierno, y se ha vuelto a remitir a la carta dirigida a los militantes este pasado domingo.



"Mi mano tendida, como siempre, los puentes siguen ahí. Yo quiero seguir hablando, dialogando, porque lo único que nos importa es Extremadura y los extremeños", ha dicho Guardiola, quien al ser preguntada si mantiene que Vox no estará en su hipotético gobierno, se ha limitado a contestar que ha sido "muy clara" al respecto.



"Nosotros vamos a mantener nuestra firme convicción de poder dar a los extremeños lo que han pedido, que no es otra cosa que un gobierno de cambio", ha señalado Guardiola.

Preguntada sobre si mantiene la misma posición de la semana pasada, ha respondido que "la del Partido Popular de Extremadura es la misma", que es la de "la mano tendida para intentar llegar a un acuerdo y de velar y poner el interés de los extremeños por encima de cualquier otra cosa".

"Es siempre la misma posición. No ha variado la intención de llegar a un acuerdo", ha insistido Guardiola, quien se ha remitido una vez más a la carta dirigida a los afiliados del pasado domingo en la que consideraba "imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático" con Vox para formar gobierno alternativo al de Fernández Vara.

Asimismo, ha negado que se haya planteado dar un paso al lado en estos últimos días, para reafirmar que no va a cejar en su "empeño" de trabajar por Extremadura, si bien ha subrayado que "nadie dijo que esto fuera fácil".

Guardiola ha considerado "enriquecedora la libertad de cada uno de opinar", en referencia a las palabras de dirigentes de su partido respecto a su posicionamiento en Extremadura.

"La opinión que han dado ciertos compañeros es pensando en lo mejor para los extremeños", ha remarcado Guardiola, quien agradece incluso estas opiniones que puedan ser contrarias a lo que dice o hace porque pueden ser "enriquecedoras".

CRISPACIÓN

En este punto, Guardiola ha mostrado su preocupación con la "crispación" de las últimas semanas, en las que ha visto "odio", "enfrentamiento" y "polarización", sobre lo cual ha señalado que el PP de Extremadura hará lo que tiene en su mano para evitar que sus palabras sean utilizadas para "intentar tumbar un Gobierno de cambio en España" liderado por Alberto Núñez Feijóo.

"Nos jugamos mucho el 23J", ha añadido, para posteriormente pedir "respeto" y que dejen trabajar a ambas formaciones en sus negociaciones.

"Vox es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo porque quiero lo mejor para los extremeños", que son quienes deben estar en el "centro de la negociación", ha dicho Guardiola, quien ha pedido que "baje el ruido" alrededor de las negociaciones.