Guardiola aplaza la Junta Directiva del PP y ve "imprescindible el respeto" con Vox

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha aplazado hasta nueva fecha la Junta Directiva Autonómica y el Comité Ejecutivo Regional convocados para este martes para abordar la situación tras las fallidas negociaciones con Vox evidenciadas en la sesión constitutiva de la Asamblea en la que el PSOE se hizo con su Presidencia.



La dirigente 'popular' se muestra asimismo convencida de que "pronto" se iniciará la "marcha como gobierno para cambiar" Extremadura, y reconoce que para ello resulta "imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático" con Vox, con quien comparte la "prioridad" de "pasar página a las políticas socialistas".



Así lo recoge Guardiola en una carta dirigida a sus militantes la noche de este pasado domingo, recogida por Europa Press, en la que insiste en que pretende "hacer valer el respeto" a sus votantes y al proyecto construido junto a ellos, con quien se ha conformado un "programa de gobierno con 861 medidas" que le ha otorgado 28 diputados y casi el 39% de los votos en las pasadas elecciones del 28 de mayo.



Unos "extraordinarios resultados", señala, no solo en las elecciones autonómicas, sino también en las municipales, que "permite articular una mayoría parlamentaria" para hacer posible el cambio en el Gobierno de la Junta de Extremadura.



Una transformación que serviría para "dejar atrás la nefasta etapa socialista liderada por Guillermo Fernández Vara, en la que el abandono, la dejadez y la apatía han sido las notas dominantes".



En la carta advierte que tras los comicios autonómicos, España vuelve a las urnas el próximo 23 de julio, donde los españoles se juegan "el futuro del país", y donde se necesita "repetir e incluso mejorar ese extraordinario resultado".



EL 23J, EL OBJETIVO MÁS INMEDIATO



Guardiola señala que Extremadura es "determinante para alcanzar el objetivo" de llevar a Alberto Núñez Feijóo hasta la Moncloa, y al que "nada ni nadie" debe desviar a los 'populares' de esta meta, porque "es el reto más inmediato" que deben afrontar.



Por este motivo, y para "evitar interpretaciones malintencionadas o distracciones" que les aparten del camino, ha decidido aplazar la Junta Directiva Autonómica y el Comité Ejecutivo Regional convocados para este martes hasta una nueva fecha que será comunicada oportunamente.



Guardiola argumenta que en los últimos días se está usando la situación postelectoral en Extremadura y a su partido para "tratar de influir en la campaña nacional", una "presión" se está "trasladando injustamente al PP en su conjunto".



"No queremos que se utilicen las reuniones de nuestros afiliados para hacer daño a la organización, ni desviar la atención de lo importante", añade la dirigente 'popular', que considera que "lo responsable y procedente es anteponer el interés de nuestro país y evitar cualquier crispación".



DIÁLOGO CON VOX



En todo caso, insiste en que Extremadura "habló en las urnas, y el PP autonómico va a seguir trabajando en un diálogo" que le permita "tener pronto una alternativa de gobierno para poner fin al ciclo socialista".



"Estamos ante una oportunidad histórica y nadie nos va a apartar de nuestra meta. Para llegar al destino, un paso siempre debe seguir a otro, y hay que darlos en el orden adecuado para que la travesíasea culminada con éxito", explica Guardiola, que argumenta que "cada paso es decisivo" y el Partido Popular tiene un "doble objetivo" al que no va a "renunciar", señala, como es "conformar el mejor gobierno para Extremadura y para España".



RENUNCIA DE SU ASESOR



Por otro lado, este aplazamiento de la Junta Directiva y el intento por reconducir la diálogo con Vox, coincide en el tiempo con la finalización de la relación profesional con quien ha sido su asesor de campaña.



En este caso, a través de un comunicado en redes sociales, recogido por Europa Press, la firma Rebelious Words apunta directamente como motivo a la publicación "en un repugnante ejercicio de deshonestidad" de un audio de su CEO, Santiago Martínez-Vares, de una conversación "privada" que sitúa en el plano de lo "estrictamente personal".



Con su renuncia pretende evitar que quienes "quieren hacerle daño" a Guardiola logren su objetivo, al tiempo que explica que su colaboración con la candidata 'popular' se ha limitado a la asesoría en comunicación estratégica y "en ningún momento", asegura, ha participado en las negociaciones para alcanzar una mayoría parlamentaria.



Así, para evitar que la figura e Guardiola se vea perjudicada y "por el bien de Extremadura", da por "finalizada voluntariamente" la relación profesional con ella, a quien desea "la mejor de las suertes" en su vida política, profesional y personal, y a la que define como una "mujer inteligente, preparada, íntegra, honesta y con unos firmes y envidiables principios", que comparte y admira, asegura.