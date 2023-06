Vara no tendría "problema" en plantear un acuerdo de gobernabilidad al PP

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que no tendría "ningún problema" en plantear al PP un acuerdo de gobernabilidad para la región, al tiempo que ha dicho a esta formación que "o gobierna o deja gobernar".



Fernández Vara ha reconocido que en estas últimas semanas está manteniendo conversaciones con la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, algo que ha considerado "lógico y obvio" entre personas que, con independencia de las diferencias que puedan tener, son "responsables".



"El PP tiene que ser consciente de que una cosa y la contraria no puede ser, o gobierna o deja gobernar pero lo contrario es una irresponsabilidad, desde luego llevar a Extremadura a unas elecciones creo que además lo pagarían y lo pagarían caro", ha asegurado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.



Así, y sobre si cree que puede haber un proyecto compartido aunque éste sea de mínimos entre el PP y el PSOE en Extremadura para evitar nuevas elecciones, ha indicado que hay aspectos que se pueden compartir "sin duda ninguna" y, de hecho, "así ha sido históricamente".



De este modo, ha recordado que en España ha habido alternancia entre los dos partidos y ha habido políticas que han hecho unos y otros que, cuando ha habido cambios, se han mantenido. "Con lo cual es perfectamente posible que eso pudiera ser una realidad", ha apuntado.



INSISTE EN QUE SOLO HAY DOS OPCIONES



En este sentido, Fernández Vara ha insistido en que en el contexto actual en Extremadura solo hay dos opciones, "que gobierne la lista más votada o que haya un pacto PP-Vox. No hay ninguna otra opción".



Así, ha dicho que, como un pacto entre PP y Vox "ha saltado por los aires porque se han volado todos los puentes posibles", la única opción que hay es que gobierne a la lista más votada, en este caso la del PSOE, por cierto, ha dicho, "tal como ha venido diciendo el Partido Popular a lo largo de este mes".



Al respecto, ha recordado que la única ocasión en España en la que se ha cumplido que gobierne a la lista más votada fue cuando el PSOE se abstuvo para que Rajoy tuviera la presidencia y no ir a unas nuevas elecciones. "Unos predican y luego otros son los que acaban dando el trigo", ha apuntado.



También, y preguntado por con quién intentaría gobernar si el PP le facilitara ese acceso a la presidencia de la Junta, Vara recordado que en 2015 gobernó sin tener mayoría y sacó adelante dos presupuestos con el PP y otros dos con Podemos.



Asimismo, y a preguntas de si volvería a ser candidato en el caso de que se repitieran las elecciones, Fernández Vara ha dicho que "uno nunca se propone". "Si los compañeros deciden que sea así yo lo seré y si deciden que no lo sea pues no lo seré, pero serán ellos los que lo decidan", ha aseverado.



PP Y VOX ESTÁN "EXPERIMENTANDO" CÓMO VAN A RELACIONARSE TRAS EL 23J



De la misma manera, Vara ha hecho hincapié en que su "indignación" en estos momentos viene porque está "convencido" de que el PP y Vox están "experimentando cómo van a relacionarse" después de las elecciones nacionales y están tomando "como rehén y como cobaya" a los extremeños.



"Eso, de verdad, que es lo que más me molesta de todo esto, tener la sensación, además, de que a nadie le importa nada. Cuando la responsable del PP, la señora Guardiola, dice que si hay que ir a elecciones se va, como si diera igual que vayamos a estar sin gobierno hasta el mes de enero del año que viene, como si diera igual que se pierdan 400 millones de fondos europeos, como si diera igual que el inicio del curso escolar sea de una manera o sea de otra, me parece una gravísima irresponsabilidad", ha aseverado.



Respecto a si que cree que el PSOE debería favorecer el gobierno de la lista más votada, Vara ha señalado que España cuenta con un sistema electoral muy pensado para la realidad de hace algunos años pero que en la actualidad ha cambiado y, ene este punto, se ha mostrado "más partidario" de la doble vuelta, por que cree que es "mucho más justa".