'Génova' justifica el "no' a Vox en Extremadura porque no renunciarán a sus principios

Y, ha afirmado que "Alberto Núñez Feijóo confía en sus dirigentes territoriales, si no, no les habría nombrado, no habría dado el aval para que fueran candidatos. Nosotros confiamos en nuestros dirigentes territoriales, en su criterio, en su conocimiento de la tierra".

Ep

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha justificado este jueves el rechazo de su candidata en Extremadura, María Guardiola, a que Vox entre en el Gobierno regional porque el Partido Popular no va a renunciar a sus principios como hace "el sanchismo", no va a aceptar "imposiciones de la minoría" ni va a "someter los gobiernos a minorías parlamentarias" que "no tienen respuestas a los problemas de gestión cotidianos". Según ha recalcado, su formación no va a "acceder al poder a cualquier precio".

En una rueda de prensa en el Parque Deportivo Puerta del Hierro para presentar acciones de campaña ante las generales del 23 de julio, Sémper ha subrayado que en el Gobierno de España, en las CCAA y en los ayuntamientos "se necesita un cambio tranquilo" que "aporte estabilidad" y "no copie lo peor del sanchismo".

En este sentido, ha subrayado que la estrategia del PP está "sustentada en principios sólidos e inamovibles", matizando que "lo que no vamos a reproducir es el sanchismo, renunciar a nuestros principios y posiciones políticas más elementales por acceder al poder".

CULPA A BUXADÉ DE IR A EXTREMADURA PARA "ROMPER" EL ACUERDO

Sobre si hay margen para un consenso con Vox en Extremadura o los puentes están rotos, Sémper ha dicho desconocerlo pero ha criticado que el portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, se desplazara hace unos días a esa región a "romper toda posibilidad de entendimiento y acuerdo".

Así, ha indicado que la posición del PP es conforme a lo que han dicho los representantes del partido en Extremadura, que son los que "conocen el territorio" y "están al frente de las negociaciones" para saber qué es lo mejor para la región.

Dicho esto, ha subrayado que forma parte de sus principios "no aceptar las imposiciones de la minoría, no someter los gobiernos a minorías parlamentarias y no someter los gobiernos a minorías parlamentarias que no tienen respuestas a los problemas de gestión cotidianos".

"Y esto yo creo que es el ABC de la política, que hay que recuperar", ha proclamado, para añadir que eso se ha perdido con el Gobierno de Pedro Sánchez, para el que "da igual decir una cosa hoy la contraria mañana".

"ESTO NO ES UN ZOCO"

Ante el hecho de que Alberto Núñez Feijóo justifique el rechazo a Vox en unas CCAA frente a otras basándose en el porcentaje de apoyo obtenido en las urnas, Sémper ha explicado que el líder del PP "no justificó nada", sino que "explicó los resultados en uno y en otro lugar".

A su entender, es un principio político que quien ha tenido el 8% de los votos no puede "imponer a la mayoría sus políticas y orientación política", reclamando que "es un principio inamovible".

En este sentido, ha reiterado que el PP no va a renunciar a sus principios. "Esto no es un zoco, no es un mercadeo", ha enfatizado para añadir que el PP se niega a que les "contamine" Sánchez y Vox porque son una formación que quiere "ocupar la centralidad política española" y no lo va a hacer a "cualquier precio".

En este sentido, ha subrayado que el PP no va a "acceder al poder a cualquier precio y mucho menos a un precio que perjudica a los españoles" y ha señalado que Pedro Sánchez esta legislatura por seguir en el poder "ha sido capaz de reformar el Código Penal para rebajar penas" y que a los independentistas les "salga gratis".

"La prueba de que no renunciamos a nuestros principios es que no gobernaremos a cualquier precio", ha abundado, para explicar que el precio que pone el PP para gobernar es proteger todos los avances sociales y económicos alcanzados y ofrecer "rigor, estabilidad y seriedad en la gestión".