Vara: PP y Vox están "experimentando en Extremadura cómo va a ser su relación en futuro"

El presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha mostrado este jueves su preocupación por que en la situación actual, el PP y Vox "estén experimentando en Extremadura cómo va a ser su relación en el futuro".



"Los tubos de ensayo y las pipetas parece que somos los extremeños", y "parece que no importa nada más", ha lamentado Fernández Vara, quien ha señalado que esta situación le ha "motivado para dar el paso" de presentarse a la investidura como presidente de la Junta "y que empiece a ponerse en marcha el reloj democrático".



Ante esta situación, en una entrevista este jueves en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el dirigente socialista extremeño se ha mostrado "profundamente molesto y dolido por el desprecio tan absoluto que uno y otro están teniendo con esta tierra", ha señalado en alusión a PP y Vox.



Respecto a la falta de acuerdo entre PP y Vox, Vara ha insistido en que ambos partidos "están experimentando en Extremadura", por lo que "todo lo que dicen, todo lo que piensan y todo lo que transmiten es pensar lo que va a ocurrir después del día 23" de julio tras las elecciones generales.



"Que experimenten con otros, porque los experimentos en política siempre salen mal para los mismos, que son para los ciudadanos", ha reafirmado el dirigente socialista, quien ha recordado que PP y Vox ya están gobernando juntos en varias localidades extremeñas y "están dispuestos a pactar un programa de gobierno", tras lo que ha apuntado que "el que entre en un momento dado un consejero de uno u otro partido es anecdótico, comparado con que realmente ha habido una oferta encima de la mesa para que pudieran gobernar juntos", ha dicho.



Respecto a la autonomía de María Guardiola para negociar en Extremadura, Fernández Vara ha mostrado su "sensación" de que la presidenta del PP extremeño "está haciendo aquello que más beneficia al PP a nivel nacional, que es blanquear lo que se ha hecho en Valencia", ha dicho.



Se trata, a juicio de Vara, de "opacar lo que ha ocurrido en Valencia con una posición radicalmente diferente y olvidándose por supuesto de cuál vaya a ser el futuro de Extremadura", tras lo que ha lamentado que desde el 28 de mayo no le ha "oído hablar de los problemas de los extremeños" por su "maldita obsesión de ocupar el poder" para "sacar al PSOE del Gobierno".



"DE BRUCES CONTRA LA REALIDAD"



En su intervención, Vara ha explicado que ha decidido presentarse a la investidura como presidente de la Junta porque ganó las elecciones, tras lo que ha apuntado que "el problema que ha ocurrido aquí a lo largo de las últimas tres semanas, es que quien ha perdido, se creyó que las había ganado", y el pasado martes, en la sesión de constitución de la Asamblea de Extremadura "se dió de bruces contra la realidad", ha señalado en relación a la presidenta del PP extremeño María Guardiola.



Por eso, el PSOE se ha quedado con la Presidencia de la Asamblea, la Vicepresidencia Primera y una de las Secretarías, "porque ahí lo que cuenta son los votos, no las intenciones", ha señalado Vara, quien ha apuntado que "ante la ausencia de acuerdo" entre PP y Vox, "el que gana es el que ha quedado primero".



Fernández Vara ha lamentado que Guardiola dijera "con tanta tranquilidad" que si hay que ir a elecciones en Extremadura se va, "sin saber las consecuencias que para Extremadura tiene el estar hasta enero o febrero sin gobierno", ha dicho.



Ante esta situación, el dirigente socialista extremeño ha tachado de "lamentable" que ahora "se hable de los principios de uno o de los principios de otro, pero nadie esté hablando de los problemas de los extremeños".



En cuanto a su futuro político, Fernández Vara ha señalado que tras el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio y la situación en Extremadura, "la actualidad es lo que manda", por lo que "cuál vaya a ser" su futuro "es absolutamente secundario".



Respecto a si prevé negociar su investidura con María Guardiola, el dirigente socialista extremeño ha explicado que le prevé trasladar que va "a dar el paso" que comunicárselo a la presidenta de la Asamblea, para "poner en marcha el reloj de la democracia para que haya una investidura", ya que "si no, hasta ese momento podemos estar 'sine die' con un gobierno en funciones" que no "puede hacer prácticamente nada", ha lamentado.



"El tiempo juega en nuestra contra, por eso ese reloj hay que ponerlo en marcha", algo que Fernández Vara va a hacer por haber sido la lista más votada el 28M, según ha dicho, quien ha recordado que el PSOE se abstuvo en el que Congreso para que pudiera gobernar el PP. "Es el único que lo ha hecho y el único que lo hará, porque es al único al que le preocupa de verdad el fondo de las cosas", ha concluido.