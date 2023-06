Guardiola: Vara hace "un servicio más" a Sánchez con intención presentarse a investidura

Ep.



La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha considerado que el presidente de la Junta en funciones, Guillermo Fernández Vara, hace "un servicio más" al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, al anunciar esta mañana su intención de presentarse a la investidura para ser reelegido presidente extremeño.



En declaraciones a Europa Press, María Guardiola ha afirmado que esta decisión es "una manera de alargar esta agonía en el tiempo" porque a su juicio, Vara "sabe perfectamente que esto no deja de ser un teatro" porque "no tiene los apoyos".



"Por tanto, lo que va es a someter a Extremadura y a utilizar la institución, el Parlamento, que es una institución que debería respetarse, la va a utilizar para su interés propio y para hacerle el último favor a Sánchez", ha subrayado en declaraciones a Europa Press Televisión.



A este respecto, ha descartado que el PP vaya a apoyar una investidura de Fernández Vara, tal y como éste pedía por ser la lista más votada. "Yo siempre he dicho que no iba a permitir que gobernase la lista más votada si era la del señor Fernández Vara, porque realmente quien ha sido el problema para esta tierra no puede formar parte de la solución", ha recordado.



ESPERA QUE VOX "RECAPACITE"



Por otra parte, tras sus declaraciones en las que planteaba una posible repetición electoral, María Guardiola ha resaltado que ella no desea ir a unas nuevas elecciones por lo que espera que "Vox recapacite" y "apoye una investidura en los próximos días" porque el PP está "dispuesto de verdad" a "hablar" del acuerdo programático ya planteado que es "el que necesita Extremadura".



En ese sentido, ha señalado que, de llegar dicho a un acuerdo con Vox y formar un Gobierno con una Asamblea presidida por el PSOE, espera que "todo el mundo tenga altura de miras" y "sea responsable" para trabajar "pensando única y exclusivamente el interés de los extremeños".



"El PSOE tendrá que hacer oposición y es verdad que presidirá la Cámara pero eso no tendría por qué suponer un bloqueo a un gobierno del PP", ha apuntado.



Del mismo modo, sobre lo ocurrido este pasado martes en la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura, en la que el PP y Vox no alcanzaron un acuerdo y el PSOE accedió a la Presidencia del Parlamento autonómico, Guardiola ha apuntado que "las ansias de poder" y "las ganas de tener un sillón han impedido que Vox cumpla su palabra" de "facilitar un cambio" en la región.



En este sentido, ha aseverado que "tenía la esperanza" de que Vox "recapacitara" y en la segunda votación para la Presidencia de la Mesa del Parlamento apoyase al candidato del PP, pero ha lamentado que "no se produjo".



No obstante, ha asegurado que "la mano del PP siempre está tendida" para que "Vox recapacite" y "piense realmente en sus votantes", en Extremadura y en lo que "han pedido" los extremeños que es, a su juicio, "un gobierno de cambio".



"Por tanto, nosotros disponibles para sentarnos a hablar de ese acuerdo programático, ellos ya tienen un documento que nosotros les quisimos facilitar, donde buscábamos los puntos de encuentro que tenemos en ambos partidos para poder trabajar y empezar a caminar juntos en ese cambio tan ansiado por todos", ha manifestado.



En este sentido, ha lamentado que dicha formación "en lugar de hablar de ese programa" al que "no pusieron ninguna pega" ha "preferido hablar de sillones y de consejerías sin concretar siquiera" cuáles quieren "ocupar".



BUSCAR EL PROGRESO



Así, ante las declaraciones del dirigente de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, de que "sigue con la mano tendida" al PP, Guardiola ha indicado que ella no tiene "ninguna línea roja" porque sus "líneas son verdes, blancas y negras" (colores de la bandera extremeña) y "lo único" que piensa es en la región.



"Si yo pensara en mí, lo fácil hubiera sido aceptar a cualquier precio ser presidenta y no lo he hecho, aún a riesgo de que nos obligue este partido a ir a elecciones", ha destacado al tiempo que ha añadido que "cuando yo me siento delante del candidato de una formación política que ha obtenido cinco escaños, con un 8% de los votos, lo que deseo es que busque lo mismo que yo; y es que busque el progreso de su tierra y que nos pongamos de acuerdo en aquellas políticas que ellos tienen interés en que impulsemos".



"Pero, lógicamente, lo que no se puede es con el ocho por ciento de los votos y con cinco escaños, es pretender controlar el legislativo, la Presidencia de la Asamblea, y además estar en el Ejecutivo", algo que a juicio de Guardiola, "no es proporcional, no es sensato, no tiene lógica y parece que estaban buscando la excusa perfecta para poner en bandeja a Extremadura y venderla a los intereses de ese partido a nivel nacional", ha espetado.



Por ello, ha indicado que los líderes autonómicos deben "tener libertad" porque son "los que pisan el terreno". Así, ha considerado que es "bastante triste que las decisiones en Extremadura por parte de Vox, las tomen en Madrid" mientras que ella tiene "las manos libres" y "confianza plena" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para "decidir lo que es mejor" para la región".



En cuanto a sus declaraciones de ayer sobre sus "diferencias" con Vox en cuestiones como el colectivo LGTBI, la violencia de género o inmigración, Guardiola ha afirmado que "esas diferencias son claras", ya "las había manifestado en otro momento" y ayer las volvió "a poner sobre la mesa" pero las mismas no le "impiden reconocer que también" tienen "cosas" que les "unen" y que son las que ha "querido plasmar" en el documento propuesto para "llegar a un acuerdo" por el "bien" de Extremadura.