Sémper cree que el PP gobernará Extremadura sin Vox y da todo su respaldo a Guardiola

El portavoz de campaña y vicesecretario del PP, Borja Sémper, ha defendido este martes la postura de su partido de formar un gobierno en solitario en la Junta de Extremadura y ha mostrado su respaldo a la candidata 'popular', María Guardiola, partidaria de no incluir a Vox: "Es perfectamente posible".

Dicho esto, ha indicado que su intuición es que lo van a lograr. Sémper ha señalado que el PP se presentó a las elecciones con ese objetivo y, en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha apoyado que Guardiola lo siga manteniendo, emplazando a Vox a que escoja entre permitir el cambio en la región o la continuidad del PSOE.

"Con estos mimbres, el único gesto que se puede hacer es el que está en las espaldas de Vox, que tendrá que decir qué es lo que hace: si favorece el cambio, la alternancia en Extremadura, o permite que siga gobernando el Partido Socialista", ha expresado.

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP ha trasladado su confianza en Guardiola como para el resto de líderes del partido que están negociando sus investiduras.

Sobre Guardiola, ha indicado que ella conoce mejor que nadie Extremadura, los problemas que atraviesa la comunidad y el gobierno que necesitan los extremeños para "afrontar el futuro con garantías".

"Más allá de pactos de una u otra forma, lo que no se va a hacer en ningún caso es renunciar a los principios más fundamentales que defiende el Partido Popular", ha argumentado, sin especificar. Sémper ha destacado que su prioridad es garantizar estabilidad con un gobierno "sensato" y "lo más transversal posible".

"Este es el objetivo que defendemos y el que ha manifestado María Guardiola. Yo no voy a ser quien le enmiende. Ella quiere gobernar en solitario y tiene todo nuestro respaldo para conseguirlo. Y tengo la intuición de que lo va a conseguir", ha manifestado.

LIBERTAD PARA NOMBRAR Y CESAR MINISTROS

Más allá de Extremadura, el dirigente ha señalado que el objetivo del PP después de las elecciones generales es gobernar sin ministros de Vox, para que Alberto Núñez Feijóo tenga "libertad" al nombrar o cesar a los miembros de su gabinete, no como el de Pedro Sánchez, según ha comparado.

"Es un objetivo político con el que trabajamos, que algunos dicen que es difícil, y yo no digo que no lo sea, pero no es imposible y estoy absolutamente convencido de que lo vamos a conseguir", ha dicho.

Un objetivo, ha continuado, que busca romper con la "lucha de trincheras" en la que ve instalada a la política española, aunque ha sacado pecho del apoyo que el PP ha dado al PSC para las alcaldías de Barcelona y Vitoria; el pacto con PRC en Cantabria o con Coalición Canaria en las islas, o a los que se ha llegado con Vox en la Comunidad Valenciana y en diversos ayuntamientos tras el 28 de mayo.

Sobre las leyes que derogará el PP si gobierna, Sémper ha afirmado que lo harán con aquellas que tengan un "carácter fundamentalmente ideológico", mientras que con otras, como la reforma laboral, habrá reformas "en partes", "retoques".

"Reformaremos unas partes y otras no, pero con señal de equilibrio y contando con la oposición, contando con el Parlamento", ha asegurado. Y en cuanto a los debates electorales, el portavoz 'popular' ha abierto la puerta a aceptar tenerlos también con el resto de candidatos, no solo con Sánchez.

"Entiendo que Yolanda Díaz y el resto de formaciones también querrán debatir y habrá formatos. Lo importante es que va a hacer".