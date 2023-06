Quintana deja Alcaldía "con la conciencia tranquila" y dejará política en plazo prudencial

Ep

El exalcalde de Don Benito José Luis Quintana ha destacado que deja este cargo "con la conciencia absolutamente tranquila", indicando que "yo he tomado acta hoy, pero en un plazo probablemente corto, yo me iré de la política".

A este respecto, ha recordado que lleva 27 años en política, en la que entró "sin pensar nunca que iba a estar tanto tiempo, pero las circunstancias me han llevado".

De esta forma, lo ha señalado, tras el pleno de constitución de la nueva Corporación Municipal, en el que ha sido elegida como nueva alcaldesa la candidata de Siempre Don Benito, María Fernanda Sánchez, con el apoyo del PP, Quintana

El ya exalcalde de la localidad ha abogado por "calmar un poco la crispación" que existe en Don Benito, ya que "no es posible que haya tal grado de crispación", que él "no la ha generado jamás", reiterando que "me voy con la conciencia absolutamente tranquila", su "despacho estaba abierto" y su teléfono "era público" en su labor de alcalde, al que se ha "dedicado 24 horas al día durante los siete días de la semana".

Respecto al proyecto de la fusión con Don Benito y Villanueva de la Serena, Quintana ha relatado que inició este proyecto "por el bien de las siguientes generaciones", y se ha mostrado "convencido de que era bueno".

Sobre las negociaciones con el PP para poder alcanzar un acuerdo de gobierno, tal y como propuso el propio Quintana, ha destacado que "las negociaciones han sido muy raras, porque las reuniones iban muy bien, o al menos eso pensábamos", por lo que hicieron una oferta para alternarse dos años en la Alcaldía "y ni siquiera nos contestaron".

Quintana ha asegurado desconocer "qué han negociado" el PP y Siempre Don Benito para alcanzar un acuerdo: "eso lo tendrán que explicar quién corresponde", recordando que el PSOE sí publicó lo que habían negociado con el PP, "en papel y con transparencia" y, ha matizado que "en mi caso voy a empezar a pensar en otras cosas que no son la política a partir de este momento".

Finalmente, Quintana ha tachado de "vergonzosas" unas declaraciones que realizó este pasado viernes un concejal de Siempre Don Benito acerca de un presunto "pelotazo urbanístico" en la fusión con Villanueva, respecto a lo que el PSOE ya ha avanzado que tomará acciones legales.

Y, ha concluido preguntando "¿alguien que quiere ser concejal empieza a hacerlo así?", reclamando a este edil, que este sábado no ha tomado posesión, "o que pida disculpas o que no tome el acta, ya que no es la mejor forma de iniciar un proceso tan importante como es ser concejal en el Ayuntamiento de Don Benito".