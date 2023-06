Gragera anuncia que hará que la voz de Badajoz "se escuche en España, defendiéndola"

Ep

La nueva corporación municipal de Badajoz se ha constituido este sábado, día 17, en un pleno extraordinario en el que el candidato del PP, Ignacio Gragera, ha sido proclamado alcalde tras recuperar la mayoría absoluta para el PP en las elecciones del 28 de mayo y en cuyo discurso ha aseverado que van a hacer que la voz de la ciudad "se escuche en España, defendiéndola allí donde sea necesario".



Gragera ha recalcado que "no me voy a callar. Badajoz cumple y vamos a exigir que cumplan con nosotros, exigiremos justicia para nuestra capital reclamando la deuda histórica que tienen con esta ciudad y proponiendo y exigiendo soluciones para el río, para las conexiones en la carretera, para la conexión ferroviaria de alta velocidad, para nuestra conexión con el Levante", por lo que, como dicen "siempre", "no pedir más pero no tener menos de lo que tienen el resto de ciudades de España".



Gragera ha destacado que, en Badajoz, saben "por experiencia" que "el cambio no vendrá si esperamos que alguien lo haga por nosotros": "el cambio ha comenzado por nosotros y depende de nosotros"; mientras que en otro momento de su intervención ha abogado por una ciudad "amable y cercana, conectada con el interior pero también con el exterior" y con la ayuda de la Junta de Extremadura, con la que está "absolutamente convencido" de que "ahora sí" van a contar, más el trabajo "incansable" de este ayuntamiento.



En la sesión, que ha contado con un centenar de invitados entre familiares y autoridades que han estado repartidos entre varias salas del ayuntamiento, los 14 ediles electos del Partido Popular, y los tres de Vox han jurado y los 10 del Partido Socialista han prometido por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Badajoz con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.



Seguidamente, y tras quedar constituida la corporación, se ha procedido al nombramiento del alcalde mediante una votación que ha ganado Gragera con 14 votos, frente a los 10 que ha recibido Ricardo Cabezas, del PSOE, y los tres votos a favor de Marcelo Amarilla, de Vox.



En su discurso de investidura, Ignacio Gragera ha remachado que se presenta como alcalde "con mayor orgullo y satisfacción si cabe" por haber contado con la confianza que se traduce en una mayoría absoluta.

Ha afirmado que, si la mayoría es absoluta "más absoluta aún es la responsabilidad que conlleva", algo que tiene y tendrá muy presente durante estos cuatro años, además de una responsabilidad que reforzará y transmitirá cada día a sus compañeros, para que entre todos demos ese plus que Badajoz merece".