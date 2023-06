Guardiola: "No ha avanzado absolutamente nada la negociación" con Vox en Extremadura

Ep.



La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha apuntado este viernes que "no ha avanzado absolutamente nada" la negociación que mantienen con Vox para la formación de gobierno en la región durante esta semana, cuando solo han mantenido "una única reunión presencial".



Una reunión de cuyo contenido Guardiola ha abogado por "mantener en la privacidad", con el objetivo de "conseguir llegar a un acuerdo cuanto antes", tras lo que ha reafirmado su intención de alcanzar con Vox un "acuerdo programático" para poder "dar cumplimiento cuanto antes a las 861 medidas" de su programa electoral".



Ante esta situación, María Guardiola se ha mostrado "a la espera de que nos podamos sentar con la formación Vox para poder llegar a un acuerdo", tras lo que ha señalado que no han "hablado con Vox de puestos" sino que en la reunión que mantuvieron "la prioridad era un acuerdo programático".



Así se ha pronunciado la dirigente del PP extremeño a preguntas de los periodistas este viernes en Badajoz, quien respecto a los acuerdos entre PP y Vox en otras regiones, ha considerado que "cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades", y en el caso de Extremadura va "a hacer lo que crea que es mejor para los extremeños".



"Lo que sí les puedo asegurar es que las decisiones no se van a tomar desde una perspectiva nacional, porque Extremadura no va a ser moneda de cambio de absolutamente nada", ha advertido.

ACUERDOS "PROGRAMÁTICOS"

En este sentido María Guardiola ha reafirmado que la "prioridad" es un acuerdo programático y en que lo que le "interesa" es dar cumplimiento "cuanto antes" a las 861 medidas que lleva el PP en su programa y que ha elaborado de la mano de los extremeños.

Así, se ha mostrado "convencida" de que los votantes de Vox también tienen "muchas ganas" de que pongan en marcha "cuanto antes" esa bajada fiscal que "tanto necesitan los extremeños", la atención a las empresas o a los autónomos que son los que generan riqueza y empleo, o de que se preocupen por mejorar la calidad de los servicios públicos, atiendan y mimen el campo y "por supuesto" de que trabajen para mejorar las infraestructuras.

"Deseando de verdad ponernos a trabajar, de hecho ya lo estamos haciendo, nosotros sí estamos trabajando desde este momento de manera individual", ha explicado, para remachar que lo hacen en aras de ver cómo ponen en marcha "cuanto antes" y hacen realidad todas las medidas que tienen en el programa.

"Y a la espera de que nos podamos sentar con la formación Vox para poder llegar a un acuerdo", ha dicho. En este punto e interpelada por si mantiene la idea de gobernar en solitario, ha insistido en que las negociaciones las quiere llevar "desde la más absoluta discreción" y se ha reafirmado en sus anteriores declaraciones, para aseverar que, para ella, la "prioridad" es centrarse en los extremeños y en el programa de gobierno que éstos necesitan "para salir del ostracismo en el que está mi comunidad", de manera tal que solo le interesa lo que pase en su tierra, quiere poner en marcha medidas que le hagan "despegar" y de eso es de lo que le "interesa" hablar con Vox.

Sobre cuándo podrían volver a sentarse, Guardiola ha reiterado que está "a la espera" de una llamada de Vox, para lo que están "24 horas del día dispuestas y disponibles para la formación política Vox en este caso" porque necesitan un acuerdo.

Asimismo y sobre las declaraciones realizadas por el líder nacional de VOX, Santiago Abascal, la presidenta del PP extremeño ha señalado que no sabe lo que éste piensa, y que lo que le "interesa" es lo que piense el candidato en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, con el que entiende que tiene que acordar, y el que "tiene que dar respuesta a sus votantes, en este caso, y al resto de extremeños que necesitan que la comunidad extremeña "no se pare".

CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA

Respecto a la constitución de la Asamblea de Extremadura el próximo martes, 20 de junio, María Guardiola ha replicado que "por supuesto" que el PP tiene decidido lo que quieren hacer, pero que lo que no han hablado con Vox es "de puestos", sino que han tenido una reunión "donde la prioridad era un acuerdo programático".

Además, y de cara a si habrá acuerdos antes de ese día 20, ha subrayado que "hay un deseo de acuerdo" antes del martes por parte del Partido Popular "por supuesto".

Respecto al pacto alcanzado entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana, la líder del PP de Extremadura ha reiterado que prefiere no pronunciarse porque ya lo ha hecho, que su prioridad son los extremeños, Extremadura y que "cuanto antes" puedan poner en marcha políticas que hagan que su tierra "crezca".

"Esa es la prioridad y no hay otra, no voy a hablar de cargos, no voy a hablar de puestos, yo creo que a la gente en Extremadura eso no le interesa", sino que quiere "que pongamos en marcha las políticas que hemos acordado con ellos y que son nuestro compromiso, que es lo hablado, y es lo que nosotros estamos deseando poner en marcha cuanto antes para conseguir que Extremadura, insisto, despegue", ha continuado, a la vez que ha sostenido que a los extremeños "les da igual que el consejero de Agricultura se llame Pepe o Juan".

Y es que, según Guardiola, los extremeños lo que quieren es que haya unas políticas que sean "beneficiosas" para ellos y que solucionen sus problemas y atiendan sus demandas y sus necesidades, de modo que sobre lo único que va a hablar es sobre las necesidades de los extremeños y Vox entiende que lo que tiene que plantear en esa negociación son esas medidas que quieren que lleven a cabo en el futuro gobierno.

Finalmente y preguntada por su postura en el caso de que hubiera en Extremadura un gobierno entre PP y Vox y ante el hecho de que ambos partidos hayan pactado en Valencia erradicar la violencia "intrafamiliar", María Guardiola ha pedido a los periodistas que esperen a que se pueda sentar con la formación y puedan hablar "de todo".

"Que yo vea qué piden y que yo les diga qué aceptamos o no", ha concluido, para zanjar que "parece ser que no deben tener mucha prisa", pero que ella sí que tiene "ganas" de trabajar, "de trabajar ya, cuanto antes".