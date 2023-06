Guardiola espera que "muy pronto" pueda anunciar un acuerdo con Vox

Ep.



La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha mostrado su confianza en que "muy pronto" pueda anunciar un acuerdo con Vox para alcanzar el gobierno en Extremadura, aunque no ha desvelado si esta formación entrará en el Ejecutivo regional o no.



A preguntas de los periodistas este lunes en Badajoz sobre el inicio de las negociaciones con Vox para formar gobierno, María Guardiola ha abogado por mantener el contenido de estas conversaciones "en la privacidad por la importancia que tienen", tras lo que ha reafirmado que "siempre encima de la mesa estará el interés de los extremeños".



"Intentaremos cuanto antes ponernos de acuerdo, porque no tengo prisa, pero sí tengo ganas de poner en marcha medidas que necesita esta tierra para salir de la inercia y de la inacción", ha aseverado Guardiola, quien ante las preguntas de los periodistas ha insistido en "mantener en la privacidad de las conversaciones".



En ese sentido, Guardiola se ha mostrado "convencida de que nos vamos a poner de acuerdo para acabar con políticas socialistas" que han llevado a Extremadura "a ocupar los últimos puestos de cualquier ranking", tras lo que no ha querido entrar en el contenido de las conversaciones: "El acuerdo os lo comentaré cuando esté cerrado", ha reiterado Guardiola, quien sí ha confirmado que las negociaciones con Vox continuarán esta semana.

CONVENCIDA DEL ACUERDO

En su intervención, Guardiola ha avanzado que el PP ha "puesto encima de la mesa" sus 861 medidas y "en base a ese acuerdo programático al que queremos llegar, intentaremos cuanto antes ponernos de acuerdo", tras lo que ha insistido en "mantener en la privacidad las conversaciones por el bien de los extremeños y por el bien de mi tierra".

Respecto a si ese acuerdo será posible antes de las elecciones generales del 23J, la dirigente del PP extremeño se ha mostrado "convencida de que vamos a llegar a un acuerdo", del que ofrecerá los detalles "cuando esté cerrado", y aunque no ha ofrecido detalles del contenido de las conversaciones, sí que ha querido "dar la tranquilidad a cualquier ciudadano extremeño de que el objetivo principal es conseguir lo que nos hemos comprometido desde el PP".

Un compromiso que "está escrito en un programa de gobierno" que el PP elaboró con los ciudadanos extremeños, y "que se va a respetar", ha reafirmado Guardiola. Respecto al clima de las conversaciones, María Guardiola ha avanzado que ha sido "un encuentro cordial" en el que han "hablado de muchas cosas", por lo que van "a hacer lo que sea mejor para los extremeños y vamos a trabajar en buscar puntos de encuentro", tras lo que se ha mostrado "segura de que los votantes de Vox apoyan la mayoría de medidas que hemos construido", ha dicho.

Así, Guardiola se ha mostrado "convencida" de que de las 861 medidas que ha presentado el PP de Extremadura, "cerca del 90 por ciento las suscriben los votantes de Vox.

CRITICA LA "PRISA" DEL PSOE

Respecto a las críticas del PSOE la opacidad de las conversaciones entre PP y Vox, María Guardiola ha apuntado que le "llama la atención que aquellos que han puesto encima de la mesa las mismas soluciones durante años y que ya hemos visto cuál es el resultado, ahora tengan tanta prisa", tras lo que ha considerado que "las prisas no son buenas, consejeras, y lo que es importante es llegar a un acuerdo que sea bueno, como digo, para los extremeños".

"Yo no tengo pisa, tengo ganas, muchas ganas de ponerme a trabajar y de poner en marcha las medidas que, como digo, hemos construido de la mano de los extremeños", ha explicado Guardiola, quien avanzado que "habrá más reuniones durante esta semana", aunque todavía no han cerrado la fecha.

Ante la insistencia de los periodistas, Guardiola ha reiterado que desvelará el contenido del acuerdo "cuando esté cerrado", tras lo que ha pedido "respeto": "Quiero que salga bien, quiero acertar y para eso creo que es importantísimo mantener la discreción y mantener lo hablado en la privacidad".

Finalmente, Guardiola ha insistido en su deseo de "cuanto antes haya un acuerdo", pero ha apuntado que "no sólo está en mi mano, cuando dos personas se sientan a intentar llegar a un punto en común, pues depende de ambas", tras lo que ha reafirmado que en que tiene "toda la predisposición", ya que tiene "muchas ganas de empezar a trabajar" y esta tierra "necesita que cuanto antes se pongan en marcha políticas diferentes para poder obtener resultados diferentes", ha concluido.