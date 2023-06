De Miguel pide participar en Sumar y "dar un paso al lado" a quienes no quieran unidad

Ep.

La coordinadora de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, ha abogado por que esta formación participe en el movimiento 'Sumar' de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio, y ha instado a "dar un paso a un lado" a los que "no quieran unidad".

"Aquellos que no quieran unidad tienen que dar un paso a un lado y dejar a los que creemos que la unidad sí es el camino", ha señalado Irene de Miguel en una entrevista este miércoles en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que "hay que hacerlo con el motivo de ilusionar a la gente e intentar revalidar un gobierno de coalición que transforme las políticas".

En su intervención, Irene de Miguel ha admitido que Podemos atraviesa "momento en el que hay que tomar decisiones, y ahora mismo se está negociando", por lo que ha instado a "tener respeto por las negociaciones y por el equipo negociador", ya que ste proceso debe hacerse con "discreción", ha dicho.

"Cuando más discreción haya, mejor", ha defendido Irene de Miguel, quien ha considerado que "el espectáculo que se está dando no es el conveniente para nada".

Ante esta situación, Irene de Miguel ha reafirmado que confía "plenamente en que va a haber acuerdo" entre Podemos y Sumar para presentarse a las elecciones generales del próximo 23 de julio, ya que a su juicio "no hay otro camino", y ha abogado por "construir espacios, plurales, fuertes pero diversos", ha dicho.

"CONSENSO ABSOLUTO" PARA PARTICIPAR EN SUMAR

En su intervención, De Miguel ha explicado que en el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Extremadura ha habido "consenso absoluto" en que "hay que participar en el movimiento Sumar y que hay que hacerlo porque la situación que tiene nuestro país no es una situación nada halagüeña", ha dicho.

Y es que, según ha dicho, ante la "ola reaccionaria que viene y los retrocesos que puede suponer eso, tanto sociales como de conquistas feministas", ha apuntado la coordinadora de Podemos Extremadura, quien ha aseverado que no están "dispuestos a que nuestro país sufra pues lo que lo que puede suceder si finalmente se pierde el Gobierno de coalición".

De esta forma se lo han trasladado desde Podemos Extremadura a la secretaría general y a la secretaría de Organización de esta formación, "como tiene que ser", tras lo que Irene de Miguel ha recordado "el éxito de las confluencias de la izquierda".

Respecto al nombre con el que se presentarán las listas al Congreso y al Senado por Cáceres y Badajoz, Irene de Miguel no ha contemplado que no haya acuerdo: "No entra en la ecuación que no haya acuerdo. Va a haber acuerdo, sí o sí", tras lo que ha recordado que "para llegar a acuerdos todo el mundo tiene que ceder, las negociaciones son así", ha dicho.

"Todos tenemos que ceder y creo que hay que hacerlo con generosidad y también con humildad", ya que es necesario "asumir los resultados" de esta formación en las elecciones autonómicas del 28M, tras lo que apuntado además la necesidad de "estar a la altura del reto que tenemos como país", para lo cual "no podemos permitir que la izquierda se disuelva ni que deje de tener peso para transformar el país".

"Unidas Podemos no puede dejar de estar en otra forma, en otro nombre, pero no puede dejar de estar en el gobierno", ha concluido la dirigente de Podemos Extremadura.

SITUACIÓN EN EXTREMADURA

De Miguel ha recordado que "dentro de debacle general o del naufragio general", por Extremadura "ha sacado buenos resultados", al mantenerse con los cuatro diputados que tenía en la anterior legislatura, por lo que a su juicio han "demostrado que la unidad nos hace más fuertes y que además no es una unidad con un objetivo electoral".

Según ha apuntado, "no nos unimos para ganar más cuota frente a unas elecciones, nos unimos realmente porque consideramos que es el camino y que hay que hacerlo así", lo cual llevan "demostrando cuatro años, que trabajamos en unidad".