Feijóo pide a Vox facilitar la investidura de Guardiola "porque sino está votando al PSOE"

Ep.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que la candidata a la Junta de Extremadura, María Guardiola, tiene la "misma autonomía" para intentar la investidura que ha tenido para confeccionar las listas y para fijar los asuntos fundamentales de su campaña.

En este sentido, al ser preguntado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, por Extremadura, donde PSOE y PP han empatado en escaños aunque los socialistas tengan más votos, Feijóo ha indicado que tiene "muy buen concepto" de Guillermo Fernández Vara, pero que es su líder autonómica quien decide sobre su investidura.

Feijóo ha recordado que lleva meses defendiendo su propuesta de que gobierne la lista más votada. "¿Cuál es la propuesta del PSOE? Que gobiernen los listos menos votados. Pues hombre, entre que gobierne la lista más votada y que gobiernen los listos menos votados, yo me quedo con la primera", ha enfatizado.

El presidente de los 'populares' ha indicado que el PP hablará con Vox en Extremadura, tras lo cual Guardiola hará una "propuesta" a la dirección nacional, que "seguro que está llena de sentido común y llena de planteamientos inteligentes", ha añadido.

PIDE A VOX "FACILITAR" QUE GUARDIOLA SEA PRESIDENTA

Feijóo ha explicado que la dirección nacional del PP dará el "visto bueno" a esa propuesta que le formule la presidenta del PP extremeño. "Confío plenamente en la sensibilidad y en la profesionalidad de la señora Guardiola, que entiende en este momento que le corresponde gobernar porque el número de votos socialistas con el conjunto de parlamentarios con representación es inferior y por tanto le corresponde gobernar a la parte que tiene más votos y más diputados", ha enfatizado.

Feijóo ha justificado ese paso después de que el PSOE no haya "aceptado" que gobierne la lista más votada. "Si no acepta las reglas del juego, pues entonces tendremos que jugar con las reglas que acepta, que son las únicas que entiende", ha aseverado.

En cualquier caso, ha dicho que él entiende que "Vox debería de facilitar que la señora Guardiola sea la presidenta" de Extremadura "porque si no, está votando al Partido Socialista". "Y entiendo que Vox darle un voto al PSOE va en contra de todos sus principios y sobre todo de todos sus compromisos electorales", ha apostillado.

Por otro lado, Feijóo ha vuelto a retar este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a que deje gobernar al que gane y no se presente a la investidura si en las elecciones del 23 de julio el PSOE no es la fuerza más votada, al tiempo que ha avisado a los socialistas que el PP no va a aceptar "lecciones" sobre pactos y coaliciones después de una legislatura en la que ellos han estado "coaligados" con formaciones como Bildu o ERC.

A su entender, si el PSOE no acepta que gobierne la lista más votada, el PP tendrá que "jugar" con las "reglas que acepta". "¿El señor Sánchez acepta que no se presentará la investidura si no es la fuerza más votada? Yo sí lo acepto. Y lo vuelvo a reiterar antes de que empiece la campaña electoral", ha proclamado Feijóo.

Tras aludir a los pactos de los socialistas en esta legislatura, el jefe de la oposición ha afirmado que él no va a "aceptar ninguna lección sobre coaliciones electorales del Partido Socialista, coaligado con Bildu y con ERC".

"SI NO GANO, NO MEREZCO SER PRESIDENTE DEL GOBIERNO"

Feijóo ha dicho que él se siente "capaz de conseguir una mayoría suficiente" para gobernar "en solitario" tras las generales, un objetivo al que, según ha dicho, no renuncia. "Y me siento capaz de decir en nombre de mi partido que si no gano, no merezco ser presidente del Gobierno. Creo que si jugásemos todos así, sería mucho más fácil", ha manifestado.

Feijóo ha asegurado que Pedro Sánchez se va a ir "peor que como llegó" a Moncloa porque prometió cuestiones que "ha incumplido en su totalidad", como no gobernar con Podemos o Bildu. Además, ha recalcado que el jefe del Ejecutivo "ha tensionado la política española" y "ha fracturado la sociedad española", al tiempo que "ha endeudado" España "más que nadie", sin conseguir "recuperar la riqueza que el país tenía en el año 2019.

"Hemos perdido poder adquisitivo todos los ciudadanos de nuestro país, sobre todo las rentas medias y las rentas bajas. Nos deja un pufo en términos económicos astronómico. Cada hora de gobierno del señor Sánchez le ha costado a los españoles 8 millones de euros de deuda pública durante cinco años", ha proclamado.

AYUSO Y SUS PALABRAS SOBRE UN INTENTO DE PUCHERAZO

Al ser preguntado por las palabras de Isabel Díaz Ayuso asegurando que Sánchez se irá como llegó, con un "intento de pucherazo", y si el PP está alentando una sospecha de fraude electoral, Feijóo ha señalado que la "interpretación literal de determinadas frases en contextos políticos" hay que "ajustarlas".

Tras insistir en que hay que "interpretar las cosas conforme al contexto", Feijóo ha resaltado que lo que "no es muy normal" es fijar unos comicios en la época más calurosa del año y con "mayor éxodo vacacional". De la misma manera, ha dicho que "no es normal poner a la señora Díaz como tiquet electoral con el señor Sánchez y ahora tirarla a la papelera".

AMPLIAR HORARIO OFICINAS DE CORREOS Y FACILITAR QUE LA GENTE VOTE

Dicho esto, Feijóo ha pedido hacer una campaña para "incentivar el voto por correo". "Hemos de hacer caso a las propuestas de los sindicatos de Correos, de CCOO y de UGT, debemos de ampliar el horario de las oficinas de Correos, debemos de facilitar al máximo que la gente pueda votar", ha apostillado.

Según ha reiterado, "no es normal, en términos democráticos" que Sánchez convoque unas elecciones el 23 de julio, cuando hay "entre dos millones y medio y tres millones de españoles fuera de su domicilio".