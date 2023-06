Gallardo pide a Guardiola que "deje de marear" con Vox o permita gobernar a Vara

Ep.

El presidente de la diputación de Badajoz en funciones, Miguel Ángel Gallardo, ha dado por hecho que PP y Vox alcanzarán un acuerdo para gobernar en la región, pero le pide a la candidata 'popular' María Guardiola que "deje de marear" respecto al acuerdo o que "simplemente" deje gobernar a Guillermo Fernández Vara, que es quien encabeza la lista más votada en las elecciones del domingo.



En este sentido, ha señalado que el PP está ofreciendo desde entonces "mensajes contradictorios", pues por un lado está el PP nacional que apuesta por "un mensaje que le beneficie" de cara al 23J, cuya convocatoria les ha dejado "descolocados", y por otra están los 'populares' extremeños que "todavía no saben que muy probablemente tendrán la responsabilidad de gobernar porque va a gobernar con Vox".



"Se van a poner de acuerdo, lo sabemos todos", ha dicho Gallardo en declaraciones a los medios de comunicación en Mérida, donde ha asistido asiste al Consejo y Junta General del Consorcio de Gestión Medioambiental (Promedio).



Gallardo está de acuerdo con Guardiola en que sus "jefes" son los extremeños, un argumentario con el que "parece que se fija en Juanma Moreno", el presidente andaluz, al tiempo que ha señalado que son los ciudadanos los que mandan "porque son los que votan", y los que han dicho con su voto que "el Partido Socialista tiene que gobernar".



Por lo tanto, "lo que tiene que hacer es, o ponerse de acuerdo ya y deje de marear, o simplemente deje gobernar a la lista más votada", ha espetado Gallardo, quien apremia a Guardiola a que "lo hagan ya" si quieren gobernar, porque "Extremadura no puede estar pendiente de unas elecciones nacionales y de una estrategia" de la líder regional del PP.



En este punto, el también alcalde electo de Villanueva de la Serena ha subrayado que será "muy significativo" lo que pase en la Asamblea de Extremadura, que se va a constituir "muy pronto", pues en ese momento se conocerán "cuáles son los pactos", ya que en caso contrario será el PSOE, como "ganador" de las elecciones, quien ostente la Presidencia de la Cámara.



Preguntado sobre si cree posible que el PP acabe apoyando la lista más votada para que gobierne el PSOE, Gallardo ha recordado que es Fernández Vara quien gana las elecciones, no como les hubiera "gustado" a los socialistas, pero sí con 6.000 votos más que el PP, aunque ambas formaciones sumen 28 escaños en el parlamento autonómico.



"La señora Guardiola quiere gobernar cuando, primero, no ha ganado las elecciones", ha dicho Gallardo, quien reconoce que es cierto que "el bloque de derecha es mayoritario", y quiere hacerlo "a costa de otros", y "lógicamente" estos, en alusión a Vox, "no se van a dejar".



Por ello, está convencido de que PP y Vox "se van a tener que hacer la foto" que refleje un pacto, ante lo cual ha añadido que "lo importante en política es no engañar a la gente, no marearnos", pues esto es lo que ha aprendido durante 20 años como alcalde de Villanueva, donde acaba de ampliar su confianza.



Por el contrario, lo que está ocurriendo en la política regional en estos días es "politiqueo barato" que lo único que provoca es que "la gente se desengañe de la política".



Finalmente, sobre si ve factible una repetición de las elecciones en Extremadura tras los resultados del domingo, ha dicho que contempla "todos los escenarios", aunque cree que esta es una posibilidad "remota", porque al final PP y Vox "se van a poner de acuerdo. Lo sabemos todos", ha sentenciado.