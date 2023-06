PSOE abrirá "conversaciones necesarias" para formar gobierno cuando se constituya Asamblea

Ep.



El PSOE de Extremadura abrirá las "conversaciones necesarias" para formar gobierno en la región una vez que se constituya la Asamblea de Extremadura, para lo cual no hay fecha ya que primero tiene que escrutarse al 100 por ciento el voto CERA.



Así lo ha destacado la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, en declaraciones a los medios este viernes en Mérida, donde ha reiterado que el PSOE "ha ganado las elecciones" del 28M, cuando fue la lista más votada, y "con ese ánimo" irán a las negociaciones para formar gobierno.



En cualquier caso, primero "se tiene que constituir la Asamblea, que es el primer paso para que el proceso se ponga en marcha", tras lo que ha reafirmado que el PSOE tiene "mucho interés" en que este proceso "se ponga en marcha cuanto antes" sobre todo "por respeto" a los extremeños y "por no mezclar el proceso con las elecciones generales que se han convocado ya".



Respecto a esta formación de gobierno, Soraya Vega ha apuntado que "será el PP y Vox precisamente quienes tengan que aclararse", ya que esto "está haciendo un poco la casa de los líos, dicen una cosa y la contraria casi que en la misma mañana".



Ante esta situación, Vega ha avanzado que en el PSOE seguirán "esperando expectantes" y ha pedido "un poquito más de respeto hacia Extremadura" y hacia los extremeños, tras lo que ha apuntado que "tendrán que ser ellos quienes se aclaren".



PIDE A GUARDIOLA QUE "ATERRICE"



Respecto a la actitud de la candidata del PP de Extremadura, María Guardiola, la portavoz socialista ha aludido que se trata de "una casa de los líos, el decir una cosa y la contraria de manera permanente", tras lo que ha considerado que "bien haría la señora Guardiola en aterrizar", ya que "esto no puede ser la inseguridad constante de a ver qué vamos a decir a lo largo de un día y el cómo vamos variando en función de cómo venga el aire".



A preguntas de los periodistas, Soraya Vega ha asegurado desconocer si existe ya un acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno: "No lo sabemos, son ellos quienes lo tienen que decir".



Finalmente, la portavoz socialista ha concluido reiterando que "la lista más votada ha sido la del PSOE", por lo que "en el momento en el que se constituye la Asamblea de Extremadura" abrirán "las conversaciones necesarias", y ha reiterado que "sin duda, si alguien se tiene que abstener, es quien ha perdido para que gobierne la lista más votada, no al revés", ha dicho.