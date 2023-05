Feijóo da libertad a sus 'barones', dispuestos a ir a la investidura sin Vox y se retrate

Ep

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado libertad a sus 'barones' autonómicos para negociar acuerdos de cara a sus respectivas sesiones de investidura, si bien aquellos que no han obtenido mayoría absoluta en las elecciones de este 28 de mayo --como Comunidad Valencia, Aragón, Murcia, Extremadura o Baleares-- están dispuestos a presentarse a la sesión de investidura sin haber cerrado ningún tipo de acuerdo previo con Vox..

Esa estrategia obligará a la formación de Santiago Abascal a retratarse en esa primera votación de investidura que, en el caso de Murcia o Extremadura podría celebrarse antes de las elecciones generales del 23 de julio.

"Que Vox vote que 'no' y hago la campaña de las generales desde mi región", confiesa en privado uno de los 'barones' de PP; "si me matan a mi antes de las generales, Vox se pega un tiro", añade otro de los presidentes.

Con la vista puesta en la carrera de las generales, que llevará a mantener activada la maquinaria electoral en los próximos dos meses, en el PP reconocen que no hay "prisa" para esas negociaciones de investidura y apuestan por dilatar los posibles pactos, sobre todo, con Vox; "ésto va a ir a fuego lento", reconoce otro dirigente autonómico.

FEIJÓO Y SUS 'BARONES' MARCAN DISTANCIA CON VOX

Los 'barones' del PP que no han conseguido mayoría absoluta o suficiente están dispuestos a presentarse a la investidura sin Vox, aunque sea fallida, al tiempo que ya fijan líneas rojas a esa formación.

"No voy a dejar entrar a Vox en el Gobierno de mi región", recalca uno de los ganadores autonómicos del PP en la noche del 28 de mayo.

De esta forma, la estrategia de Feijóo y de sus presidentes pasa por marcar distancia con Vox en plena campaña de las elecciones generales, consciente de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere utilizar la baza de los acuerdos entre PP-Vox para atacar a los 'populares'.

Algunas comunidades lo tienen más fácil, como es el caso de Baleares o Murcia, donde el PP suma más que toda la izquierda y ahí les bastaría la abstención de Vox. Sin embargo, en Comunidad Valenciana, Extremadura o Aragón es necesario un 'sí' para ser investido, de forma que no haya más votos en contra que a favor.

ASPIRAN A QUE LA VÍA REVILLA SE REPRODUZCA EN MÁS TERRITORIOS

Feijóo sigue defendiendo con ahínco su propuesta de que gobierne el más votado y ésa será una de las premisas que defenderán muchos de sus candidatos en sus territorios a la hora de conformar gobiernos, devolviendo así la pelota a partidos como Vox para que se retraten y aclaren si quieren votar lo mismo que la izquierda.

En cualquier caso, fuentes de la dirección del PP confían en que prime el sentido común y en más autonomías y ciudades se abra paso la 'vía Revilla', en alusión a su decisión de permitir un Gobierno en solitario del PP en Cantabria para evitar que pacte con Vox.

Públicamente, el presidente en funciones de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado este martes que no piensa "obstaculizar" la formación de un Gobierno del PP en la región, tras su resultado "espectacular" en las elecciones, porque el PRC "no es un partido carroñero" y para que la comunidad "no se contamine" con un pacto PP-Vox.