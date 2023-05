Vara reitera que el PSOE ha ganado las elecciones y quien ha perdido diga ya que va hacer

El jefe del Ejecutivo en funciones y líder del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha recordado que "el PSOE ha ganado las elecciones autonómicas, municipales y las dos diputaciones provinciales, eso es algo incuestionable, saber si puede gobernar quien ha ganado o los que han perdido, es lo que no se sabe".

Para Fernández Vara, "en política, es importante la estabilidad frente a los lios, pido que no haya lios, cuanto antes se pueda aclarar y se constituya la Asamblea y debate de Investidura, si no es pronto no es bueno para la región; a medida que avance la semana, menos preocupación problemas de Extremadura y más por los problemas generales, pido que entre todos impulsemos y sea proceso rápido".

Y, en tercer lugar, ha subrayado que "en todo este tema, mi futuro es lo de menos, ya lo he dicho por activa y pasiva, llegado el momento facilitaré el relevo en el PSOE y, también ayudando, para que el partido vuelva a ser el partido de referencia, la diferencia es que tenemos 144 años de historia, sabemos que una veces se gana y otras se pierde, otras se gana y no se puede gobernar".

Además, ha recalcado que "como ganadores de las elecciones vamos a intentar gobernar y, a partir de ahí, que los demás que tomen las decisiones que tienen que tomar".

Pasos a partir de ahora

Sobre lo que puede pasar, Fernández Vara ha anunciado que, como Presidente de la Junta en funciones, esta semana indicará formalmente la fecha de la sesión Constitutiva de la Asamblea de Extremadura para la próxima legislatura; matizando que, a partir de esa fecha, se abre un periodo, máximo de un mes, para que el Presidente de la Cámara, que es quien tiene la potestad, presente candidatos a la Presidencia de la Junta y, celebrar el pleno para su votación y elección si cuenta con respaldo suficiente y, tras ello, sería el acto de investidura.

En este sentido, ha reiterado que está "en nuestras manos agilizar" el proceso y, el primer paso es fijar día que se tiene que celebrar, matizando que "no puede dejar de ser Presidente hasta que no haya otro" y, confiando haya un candidato que cuente con apoyos suficientes pues, de no ser así, tendrían que repetirse las elecciones, afirmando que no le "gustaría nada", ya que él cree "mucho en las instituciones, a las que hay proteger".

Por eso, ha advertido sobre si "alguien ahora está haciendo cábalas para que todo ocurra después de que sean las elecciones, y que supeditemos las instituciones, y menos la Junta, a cómo le vaya a ir luego en las elecciones a los demás, a mi me parecería realmente criticable", reclamando que "se nos deje decidir nuestro futuro con un calendario independiente del que vaya a ocurrir para el resto de España".